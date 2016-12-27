«Мулен Руж»? Звезда эстонского кабаре: мы могли бы даже лучше!

Новая программа труппы Starlight Cabaret посвящена столетию Эстонской республики и рассказывает о любви, свободе и независимости…

Новый сюжет продолжает давнюю традицию отеля Viru, ведь открывшееся в гостинице-интурист Viru в 1972 года варьете стало просто-таки культовым: столики бронировали на несколько месяцев вперед, дамы в вечерних туалетах и мужчины в костюмах буквально с порога погружались в атмосферу праздника и чувствовали себя практически в Париже.

Под занавес советского времени в Таллинне было четыре варьете, но варьете в Viru оставалось самым-самым, здесь выступали лучшие танцовщики и певцы, ставили представления известнейшие эстонские и российские хореографы. В 1995 году варьете в отеле Viru закрыли, а через 20 лет традиция ревю возродилась: каждый год в осенне-зимний сезон в ресторане Merineitsi свежая программа и изысканное меню от шеф-повара Маргуса Таммпере.

Фото/Харри Тийтс

Солистка труппы Starlight Cabaret Ирина Хаак в 90-е была балериной театра «Эстония» и танцовщицей варьете отеля Viru. Теперь она звезда шоу, ее низкий хрипловатый голос стал фирменным знаком ревю в Merineitsi. О том легендарном времени и о новом ревю Ирина рассказала в интервью журналу «Яна».

- Изменилось ли сегодня что-то в варьете по сравнению с 90-ми?

- Публика сейчас очень искушенная и поэтому часто критически настроена. Очень много шоу идет по телевидению, так что выбраться из дома и посмотреть ревю – это уже вроде бы и не такое исключительное событие.

В 90-е у меня было иногда пять концертов за вечер. А это пять канканов по 16 пируэтов в каждом – голова порой кругом шла. Утром трудно было разлепить глаза, чтобы идти на класс в театр «Эстония». И ночью танцы гоу-гоу на кораблях.

Мы тогда хорошо зарабатывали, у всех танцовщиц были свои машины. Но это никогда не было только ради денег. Наше поколение 70-х какое-то железное что ли: ты улыбаешься и танцуешь, даришь людям радость. После родов, когда сыну было восемь дней, я уже танцевала и как танцевала!

В 90-е годы программа состояла из отдельных номеров. При этом ставил один хореограф и его почерк шел через все шоу.

Сейчас это кабаре-театр, у нас всегда есть тема программы. Например, в прошлом году она была посвящена легендарному эстонскому хореографу Калью Саареке, в этом году – столетию Эстонской республики. А вот ставят номера разные хореографы, но под общим руководством продюсера шоу. И от этого в ревю больше красок.

- Можно ли сказать, что кабаре в отеле Viru и сейчас на уровне лучших мировых шоу?

- Конечно. Я была в знаменитых берлинских кабаре, в парижских «Лидо» и «Мулен Руж», на легендарном шоу «Юбилей» в Лас-Вегасе. И всегда сидела в зале и думала: там нет ничего такого, что я и мои коллеги не могли бы сделать так же и даже лучше. В Эстонии очень сильная школа танца и у нас много талантливых певцов.

Полную версию интервью читайте в декабрьском номере журнала «Яна».