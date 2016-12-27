Фото: располневшая Оксана Федорова составила меню для собственного ресторана

«У нас небольшая, но дружная компания владельцев, – рассказывает Оксана «СтарХиту». – Мы сделали ремонт в помещении: обновили стены, полы, мебель... Обожаю грузинскую кухню, поэтому очень хотела, чтобы мы могли предложить гостям хачапури, лобио, пхали и другие изыски. Наш чудесный шеф-повар придумал много авторских блюд, например, диетические салаты для тех, кто следит за фигурой, потрясающие эклеры и мильфей с малиной – для тех, кто, наоборот, не боится поправиться».

Оксана Федорова. Фото: Scanpix/Sputnik

На открытии PALAТIN выступали певец Алексей Чумаков, «Группа ПМ» и GQ Band. Поздравить Федорову с первым днем работы заведения пришли Анжелика Агурбаш, Леонид Закошанский, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова.