Смотрите: летающую новогоднюю елку показали на видео

Поднять в воздух наряженное дерево энтузиасты смогли при помощи дрона.
Его же инженеры использовали для транспортировки рождественских подарков.
Американские инженеры с канала FliteTest выложили в YouTube ролик, на котором показали летающую рождественскую елку.
Поднять в воздух наряженное дерево энтузиасты смогли при помощи дрона.
Его же инженеры использовали для транспортировки рождественских подарков.
В Сети опубликовали видео, на котором президент России Владимир Путин выслушивает отчет членов своей команды о наркотических веществах.
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Кого ждет удача на этот раз?