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Смотрите: летающую новогоднюю елку показали на видео

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Американские инженеры с канала FliteTest выложили в YouTube ролик, на котором показали летающую рождественскую елку.

Поднять в воздух наряженное дерево энтузиасты смогли при помощи дрона.

Его же инженеры использовали для транспортировки рождественских подарков.

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