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Анна Грачевская шокировала поклонников результатами пластики (фото)

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Не так давно телеведущая Анна Грачевская решила довести свое тело до совершенства. Ради того, чтобы ее ягодицы стали более округлыми, она не побоялась лечь под нож хирурга, передает «СтарХит».

Теперь, спустя две недели женщина похвасталась результатами проделанной работы. Телеведущая опубликовала фотографию, на которой она позирует в облегающем полупрозрачном белом комбинезоне. Эластичная тонкая ткань не смогла скрыть гематомы от операции, однако, судя по всему, Анна в восторге от виртуозности пластического хирурга.

«Прошло две с половиной недели после операции. Еще отеки, синяки и до окончательного результата далеко. Напомню, мне сделали липосакцию локальных жировых отложений туловища с последующим липофилингом, эндопротезирование ягодичной области или как еще называется глютеопластика», - рассказала Грачевская всем своим поклонникам.

Подписчики были приятно удивлены ошеломительным результатом операции телеведущей. Они отметили, что теперь фигура Грачевской выше всяких похвал. «Процедура ужасающая, но фигурка просто огонь», «Получилось просто превосходно», «Красотища, не зря столько мук», «Красотка и просто хороший человечек!» - написали фолловеры. Но были и те, кто не понял мучений Грачевской. Они выразили мнение, что идеальной фигуры можно добиться усиленными тренировками в спортзале.

Сейчас Анна проходит постоперационную реабилитацию. В клинике ей ставят капельницы и делают массаж. Вполне возможно, что Грачевская идет на такие рискованные манипуляции с собственным телом ради того, чтобы оставаться желанной для своего второго супруга, баскетболиста Артема Кузякина. Летом этого года они сыграли свадьбу и теперь счастливы как никогда. Анна в восторге от того, что избранник прекрасно ладит с ее дочерью от первого брака с Борисом Грачевским. 

«У Артема золотой характер, не побоюсь сказать, что он – подарок для меня, с ним я счастлива, как никогда. Правда, иногда он ругает меня – за то, что халатно отношусь к своему здоровью. Грозно говорит: «Аня, у тебя ноги ледяные! Простудишься! Быстро надень носки!» Артем прекрасно ладит с Васей. Носит ее на шее, смотрит с ней мультики, кормит ее…», - рассказывала Анна «СтарХиту».

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