Светлана Сурганова рассказала, как победила рак

В 27 лет Светлана Сурганова узнала о том, что у нее рак кишечника. Певица пережила клиническую смерть и ряд операций, но все же смогла победить онкологическое заболевание. О том, как она вынесла это тяжелое испытание, Светлана рассказала на программе «Наедине со всеми».

«Я просто отнеслась к своему диагнозу философски. Во время болезни я старалась не обременять врачей, выполнять все их рекомендации. Я безумно благодарна всем тем, кто мне помог в тот момент. После выздоровления было еще столько болячек, что я уже и забыла о том страшном диагнозе», -поделилась Светлана.

Кроме того, артистка отметила, что недавно в жизни ее близкого друга случилась трагедия. Именно из-за этого она перестала выступать: «Я до сих пор не могу пережить и смириться со случившемся, пока мне нечего дать миру — красивого, нежного, доброго. Пришло время помолчать», — заявила Сурганова.