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Фото: Максим Галкин и Алла Пугачева показали страстные поцелуи

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Пока вся страна готовится к 31 декабря, на телевидении полным ходом идут съемки праздничных передач. В них принимают участие практически все звезды шоу-бизнеса, включая Аллу Пугачеву и Максима Галкина, передает СтарХит.

Поклонники супружеской пары обрадовались фотографиям, сделанным во время работы над «Новогодней ночью на «Первом». На одном из снимков, появившихся в Сети, знаменитости страстно целуются.

Поклонники Аллы и Максима пожелали им счастья и долгих лет жизни. Они также отметили, что звезды отлично выглядят, а яркая фотография передает праздничное настроение. «Как прекрасно», «Сладкая парочка», «Всего вам наилучшего», «Просто супер», «Это любовь», «Молодцы», «Красавцы, так держать», «Как романтично», «Замечательно, что вы обрели друг друга», «Приятно смотреть», «Горько!», «Восхищаюсь вами», «Вы супер», – обсуждали фанаты знаменитостей.

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В Интернете также появился снимок, сделанный во время записи новогодних выпусков шоу «МаксимМаксим». На снимке Галкин позирует в строгом фраке, а его супруга одета в стильное мини-платье, декорированное пайетками. Звезды держатся за руки. Поклонники Максима и Аллы нашли, что они идеально подходят друг другу. «Шикарные», «Классные», «Хранит вас Бог», «Какие красивые», «Любви вам и счастья», «Алла Борисовна с каждым годом все молодеет и хорошеет», «Сильная женщина и сильный мужчина», «Просто прелесть», –  комментировали пользователи социальных сетей.

К слову, в эфире программы Максима Галкина Алла Пугачева выступит с новой песней. Название будущего хита пока держится в секрете. В гости к известному шоумену также придут его многочисленные друзья и близкие, среди которых Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров, Валерия, Вячеслав Манучаров, Тимур Родригез и Сосо Павлиашвили. Кроме того, в работе над праздничной передачей принял участие и сам Дед Мороз, внимательно изучивший пожелания знаменитостей.

Напомним, что ранее Алла Пугачева представила композиции «Не звони» и «Копеечка», а также дуэт с мужем, получивший название «Под одним флагом». «СтарХит» сообщал, что Примадонна намерена выступить в Москве с новой программой, по-видимому, это произойдет в первой половине 2017 года. После концерта в столице Алла Борисовна планирует отправиться на гастроли по городам России.

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