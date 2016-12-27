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Женщина, которую сорок лет назад похоронили, вернулась домой

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82-летняя жительница Индии Виласа Дэви, которую признали умершей в 1976 году, вернулся навестить своих взрослых детей, передает TopNews.

Родственники Дэви были уверены, что женщина умерла от укуса черной кобры. В связи с этим, согласно древним верованиям, ее тело не подвергли кремации, а погрузили в Ганг.

Женщину выловили рыбаки, она оказалась живой. Дэви жила в чужой семье, не помнив ничего из своей прежней жизни, в том числе о двух предыдущих браках, а на новом месте снова вышла замуж.

А неcколько месяцев назад Виласа встретила знакомую из своей деревни, и к ней неожиданно вернулась память. После этого Виласа Дэви посетила родной дом. Появление матери напугало и ошеломило ее детей.

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