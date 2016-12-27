Божена Рынска довела Максима Фадеева

Если в России в эти дни траур из-за упавшего самолета, то Рынска нашла повод для ликования. В Ту-154 погибли журналисты телеканала, который скандальная блогерша ненавидит всеми фибрами души.

«Встаешь, а тут такое. Весь ансамбль Александрова.... весь! – написала Божена в Facebook. – Нет бы весь борт НТВ.... Ну почему именно музыканты?! Почему прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?.. (здесь и далее стиль, орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)»

Максим Фадеев/Скриншот видео Youtube

После этих слов россияне обвинили скандалистку в экстремизме, терроризме, предложили выслать из страны или «с комфортом разместить в Кащенко», а репортеры пошли на штурм квартиры, где живет Рынска. Ситуацию с Боженой уже обсуждают на многих телеканалах.

Не остался в стороне и Максим Фадеев. «Я всегда знал, что этот человек не совсем вменяемый, но что до такой степени... и не мог предположить. Я считаю, что ее, как минимум, нужно срочно госпитализировать в сумасшедший дом и не выпускать оттуда! Нужно немедленно прислать к ней санитаров, после чего – прокуратуру», – не скрывает своего возмущения продюсер. Макс одобрил идею выслать Божену из страны.

«Я абсолютно поддерживаю инициативу лишить это чудовище российского гражданства. Знаю, что она в своих соцсетях пишет, что после этого поста на нее началась травля. Друзья, не трогайте это животное. Лучше давайте подпишем петицию, чтобы ее навсегда выслали из страны на остров к обезьянам. Ей самое место там, среди зверей. Впрочем… даже звери не жрут себе подобных. А, значит, она – даже не зверь», – рассудил Фадеев.

Продюсер вспомнил и другие проступки блогерши, за которые ее освистывала публика. «Узнал сегодня, что она еще в марте предложила залить детские площадки зарином, чтобы дети не шумели и не мешали ей отдыхать! Куда же смотрят власти: прокуратура и правоохранительные органы, слыша подобные призывы к явным действиям террористического характера?" – изумился Максим. – В любой стране мира это существо давно бы изолировали, и она сидела бы в тюрьме до конца своих дней».

Фадеев нашел способ наказать Рынску. «Я предлагаю рассмотреть возможность внесения в закон статьи об «оскорблении/ глумлении над чувствами российских граждан«. Ведь есть статья об «оскорблении чувств верующих«. Я считаю, появись такая статья в законе – любой сумасшедший вроде этой рыЛски сразу будет иметь возможность сесть в клетку за подобные слова или действия», – написал в Instagram Максим и сопроводил свое сообщение не самым удачным портретом Божены.