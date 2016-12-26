Видео: Ксения Собчак порадовала забавным новогодним роликом

Она сняла на видео, как Максим Виторган украшал новогоднюю елку. До Нового года осталось несколько дней, и Ксения Собчак решила украсить свой дом к празднику.Не обошлась она и без главного атрибута зимнего праздника – большой елки.

Помочь нарядить елку и установить на макушку звезду вызвался Максим. Однако супруги немного не угадали с размерами дерева. «Немного переборщили с размером елки», - отметила Ксения под видео. Фолловерам новогодний ролик очень понравился. Некоторые дали дельный совет – немного подрезать макушку, тогда звезда поместится.