Гороскоп на 27 декабря: обязательно прочтите, чтобы день удался!

Овен

В первой половине дня тебе придется подстраиваться под своих коллег. Не стоит быть белой вороной в коллективе, прояви вежливость. Во второй половине дня ты сможешь противостоять давлению оппонентов. Старайся перевести конфликтную ситуацию в шуточную форму. Вечером ты получишь хорошую новость от родственников.

Телец

Этот день стоит провести максимально активно. Переговоры с новыми партнерами принесут хорошие результаты. Во второй половине дня ты получишь одобрение со стороны влиятельного лица. Старайся использовать удачный момент, чтобы поговорить о премии. Свободное время посвяти посещению культурного события.

Близнецы

Сегодня не стоит расслабляться и рассчитывать на чужую помощь. Тебе придется переделать выполненную работу из-за собственной невнимательности. Во второй половине дня постарайся отказаться от участия в спорах и публичных выступлениях. Тебе нужно сосредоточиться на анализе поступающей информации. Вечером сходи в парикмахерский салон и приведи себя в порядок.

Рак

Этот день будет насыщен большим количеством противоречивой информации. Отключи свои эмоции и задействуй логику. Принимая важные решения, опирайся только на факты и реальную статистику. Во второй половине дня ты получишь хорошее известие от старых партнеров. Старайся завершить все начатые дела вовремя.

Лев

Сегодня тебя ждет напряженная работа. Старайся искать нестандартные пути для решения проблем. Во второй половине дня тебе стоит посоветоваться с коллегами, прежде чем сделать серьезный шаг. Твои партнеры могут отказаться от выполнения устных договоренностей. Обратись за помощью к опытному специалисту, чтобы избежать потерь.

Дева

В первой половине дня ты получишь похвалу от руководства. Некоторые коллеги начнут критично относиться к твоим достижениям. Во второй половине дня старайся не отвлекаться на мелочи. Тебе нужно разработать стратегию, которая поможет увеличению прибыли. Свободное время посвяти психологическим практикам и поработай над коррекцией недостатков.

Весы

Сегодня твои коллеги могут испортить новые начинания. Не стоит отчаиваться и бросать начатое дело. Во второй половине дня поговори с руководством о своих планах. Ты сможешь получить поддержку, если приведешь убедительные аргументы в свою пользу. Свободное время старайся посвятить поддержанию своего организма.

Скорпион

Сегодня у тебя получится то, что давалось раньше с большим трудом. Помощь со стороны единомышленников откроет хорошие перспективы. Во второй половине дня будь активнее и общайся с разными людьми. Неожиданная встреча с интересным человеком принесет возможность карьерного роста. Вечером тебя ждет приятная встреча со старым другом.

Стрелец

Сегодня не стоит торопиться и принимать решений, основываясь на своих эмоциях. Во второй половине дня ты получишь важную информацию от руководителя. Старайся не обсуждать своих планов с коллегами. Твои тайные враги готовят провокацию, чтобы подорвать твой авторитет. Свободное время посвяти занятию, которое успокаивает нервную систему.

Козерог

Этот день стоит посвятить освоению новых технологий. Тебе нужно посоветоваться с более успешным сотрудником. Во второй половине дня используй свои старые связи, чтобы реализовать задуманное. Тебе стоит уделить внимание работе с документацией. Вечером могут прийти гости, которые приятно удивят своим хорошим настроением.

Водолей

Сегодня старайся не обращать внимания на мелкие раздражители. Тебе нужно научиться терпению и выдержке, чтобы преодолеть препятствия. Во второй половине дня твои коллеги спровоцируют конфликт. Старайся отключить эмоции, чтобы сохранить свою репутацию. Вечером ты получишь неприятное известие от дальних родственников.

Рыбы

Этот день эффективен для обучения и освоения новой информации. Прилив сил поможет легко справиться с решением проблем. Во второй половине дня займись анализом своих ошибок. Ты сможешь разработать удачный план действий, который облегчит твою работу. Вечером постарайся отдохнуть и не смотреть телевизор перед сном.