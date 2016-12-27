Алексей СолтанКсения СобчакСтанислав СадальскийЕлена КандаМакс БарскихОльга БузоваНиколай Басков

Гороскоп на 27 декабря: обязательно прочтите, чтобы день удался!

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

Узнай свой гороскоп на сегодня, 27 декабря 2017 года: постарайся отдохнуть и не смотреть телевизор перед сном.

Овен

В первой половине дня тебе придется подстраиваться под своих коллег. Не стоит быть белой вороной в коллективе, прояви вежливость. Во второй половине дня ты сможешь противостоять давлению оппонентов. Старайся перевести конфликтную ситуацию в шуточную форму. Вечером ты получишь хорошую новость от родственников.

Телец

Этот день стоит провести максимально активно. Переговоры с новыми партнерами принесут хорошие результаты. Во второй половине дня ты получишь одобрение со стороны влиятельного лица. Старайся использовать удачный момент, чтобы поговорить о премии. Свободное время посвяти посещению культурного события.

Близнецы

Сегодня не стоит расслабляться и рассчитывать на чужую помощь. Тебе придется переделать выполненную работу из-за собственной невнимательности. Во второй половине дня постарайся отказаться от участия в спорах и публичных выступлениях. Тебе нужно сосредоточиться на анализе поступающей информации. Вечером сходи в парикмахерский салон и приведи себя в порядок.

Рак

Этот день будет насыщен большим количеством противоречивой информации. Отключи свои эмоции и задействуй логику. Принимая важные решения, опирайся только на факты и реальную статистику. Во второй половине дня ты получишь хорошее известие от старых партнеров. Старайся завершить все начатые дела вовремя.

Лев

Сегодня тебя ждет напряженная работа. Старайся искать нестандартные пути для решения проблем. Во второй половине дня тебе стоит посоветоваться с коллегами, прежде чем сделать серьезный шаг. Твои партнеры могут отказаться от выполнения устных договоренностей. Обратись за помощью к опытному специалисту, чтобы избежать потерь.

Дева

В первой половине дня ты получишь похвалу от руководства. Некоторые коллеги начнут критично относиться к твоим достижениям. Во второй половине дня старайся не отвлекаться на мелочи. Тебе нужно разработать стратегию, которая поможет увеличению прибыли. Свободное время посвяти психологическим практикам и поработай над коррекцией недостатков.

Весы

Сегодня твои коллеги могут испортить новые начинания. Не стоит отчаиваться и бросать начатое дело. Во второй половине дня поговори с руководством о своих планах. Ты сможешь получить поддержку, если приведешь убедительные аргументы в свою пользу. Свободное время старайся посвятить поддержанию своего организма.

Скорпион

Сегодня у тебя получится то, что давалось раньше с большим трудом. Помощь со стороны единомышленников откроет хорошие перспективы. Во второй половине дня будь активнее и общайся с разными людьми. Неожиданная встреча с интересным человеком принесет возможность карьерного роста. Вечером тебя ждет приятная встреча со старым другом.

Стрелец

Сегодня не стоит торопиться и принимать решений, основываясь на своих эмоциях. Во второй половине дня ты получишь важную информацию от руководителя. Старайся не обсуждать своих планов с коллегами. Твои тайные враги готовят провокацию, чтобы подорвать твой авторитет. Свободное время посвяти занятию, которое успокаивает нервную систему.

Козерог

Этот день стоит посвятить освоению новых технологий. Тебе нужно посоветоваться с более успешным сотрудником. Во второй половине дня используй свои старые связи, чтобы реализовать задуманное. Тебе стоит уделить внимание работе с документацией. Вечером могут прийти гости, которые приятно удивят своим хорошим настроением.

Водолей

Сегодня старайся не обращать внимания на мелкие раздражители. Тебе нужно научиться терпению и выдержке, чтобы преодолеть препятствия. Во второй половине дня твои коллеги спровоцируют конфликт. Старайся отключить эмоции, чтобы сохранить свою репутацию. Вечером ты получишь неприятное известие от дальних родственников.

Рыбы

Этот день эффективен для обучения и освоения новой информации. Прилив сил поможет легко справиться с решением проблем. Во второй половине дня займись анализом своих ошибок. Ты сможешь разработать удачный план действий, который облегчит твою работу. Вечером постарайся отдохнуть и не смотреть телевизор перед сном.

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАгороскопдекабрьутро
Эксклюзив!
Смотри!
смерть легендарного певца
Умер джордж майкл
Крушение Ту-154
смотри!
Вот это поворот!
смотрите сами!
Большая галерея!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
08:00
Гороскоп на 27 декабря: обязательно прочтите, чтобы день удался!
07:49
Прокуратура РФ проверит пост Божены Рынски о катастрофе Ту-154
07:31
Скончалась британская актриса Лиз Смит
18:35
«Ноги шарпея»: 61-летняя Донателла Версаче показала то, что лучше не видеть
18:06
Екатерина Андреева о нахлынувших эмоциях и слезах в эфире
17:37
Sony Music сообщила о смерти Бритни Спирс
17:24
Только взгляните, что эти русские ребята устроили в старом Таллинне на Рождество (видео) (1)
16:46
Эстонский предсказатель Эдгар: к 2018 году Европейский союз развалится, а Керсти Кальюлайд не доработает до конца срока (10)
16:40
Звезда «Голоса» заявил о родстве с умершим Джорджем Майклом: все из-за настоящей фамилии певца
16:32
Газманов взялся помочь возродить ансамбль имени Александрова
16:09
На съемках программы «Про любовь» Первого канала медведица набросилась на девушку (видео)
15:45
Ольга Бузова напугала фанатов лицом без макияжа (фото)
15:25
Известная актриса опозорилась из-за Джорджа Майкла
15:00
Смотрите, как фиксики в Таллинне ребятишек развлекали
14:44
Жена Боярского подавала на развод (1)
14:28
Популярного американского рэпера ранили в голову в Нью-Йорке
14:06
Последние снимки Джорджа Майкла повергли Сеть в шок: за пару месяцев до смерти певец был сам на себя не похож (фото)
13:45
На грани развода: названа причина конфликтов в семье Королевой
13:30
Актриса Чулпан Хаматова побрилась наголо (фото)
13:15
Олег Винник расстался с Катей Жужей, которой пытался заменить погибшую в авиакатастрофе над Синаем семью
Все новости
KrasotkaЦеликом
О чем думает Кейт Миддлтон!? Свежие снимки принца Джорджа всколыхнули общественность (фото)

О чем думает Кейт Миддлтон!? Свежие снимки принца Джорджа всколыхнули общественность (фото) (1)

36-летняя супермодель Жизель Бундхен беременна в третий раз

36-летняя супермодель Жизель Бундхен беременна в третий раз

13 слов, которые нельзя произносить перед зеркалом

13 слов, которые нельзя произносить перед зеркалом

26. дек
Привлекаем любовь красным цветом: три полезные техники
26. дек
Десять типов женщин, от которых сбегают мужчины (1)
26. дек
Крутой рецепт хачапури (2)
25. дек
Ошибки, которые женщины совершают во время секса
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ?
КУДА ПОЙТИ?
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Только взгляните, что эти русские ребята устроили в старом Таллинне на Рождество (видео)(1)
Эстонский предсказатель Эдгар: к 2018 году Европейский союз развалится, а Керсти Кальюлайд не доработает до конца срока (10)
Sony Music сообщила о смерти Бритни Спирс
Екатерина Андреева о нахлынувших эмоциях и слезах в эфире
Эдгар Гергель: я готов до конца жизни терпеть хамское обслуживание, волосы в салате и глупых водителей на дорогах...(3)
Топ комментариев
В предсказаниях Нострадамуса обнаружили пророчество о будущем Путина(14)
Эстонский предсказатель Эдгар: к 2018 году Европейский союз развалится, а Керсти Кальюлайд не доработает до конца срока (10)
Юрист: за слова о гибели журналистов Божене Рынской грозит наказание(7)
Умер британский певец Джордж Майкл(7)
Елизавета II слегла с опасной болезнью(6)
CмотриЦеликом
Только взгляните, что эти русские ребята устроили в старом Таллинне на Рождество (видео)

Только взгляните, что эти русские ребята устроили в старом Таллинне на Рождество (видео) (1)

На съемках программы «Про любовь» Первого канала медведица набросилась на девушку (видео)

На съемках программы «Про любовь» Первого канала медведица набросилась на девушку (видео)

Экстрасенс Илона Калдре рассказала, как правильно встретить Новый год

Экстрасенс Илона Калдре рассказала, как правильно встретить Новый год

25. дек
Роскошные подарки и Луиза Вярк на сносях... Смотри, как эстонские знаменитости Рождество отмечали! (фото) (1)
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
актерактрисабитва экстрасенсовбузовавидеогодгороскопжизньзвездыинтересноинтимлюбовьновый годольга бузовапевицарождествороссиясекссемьясмертьсмотрисынталлиннфотошоуэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees