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«Ноги шарпея»: 61-летняя Донателла Версаче показала то, что лучше не видеть

Limon.ee
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Наряды, в которых креативный директор Дома Versace появляется на публике, обсуждают не меньше, чем ее коллекции. Многие отмечают, что Донателла Версаче одевается не по возрасту и нередко шокирует публику своими луками. Вот и последний образ знаменитости не остался незамеченным.

22 декабря Донателла Версаче опубликовала в Instagram видео с рождественской вечеринки Дома Versace. В коротком ролике глава итальянского Дома поздравила всех с наступающим Рождеством и Новым годом и в двух словах рассказала о празднике, который она организовала для 600 (!) своих коллег и сотрудников.

На вечеринку, прошедшую в одном из миланских отелей, 61-летняя модельер надела короткое сверкающее платье-бюстье и кожаные ботфорты.

Образ завершили массивные золотые украшения, к которым сестра Джанни Версаче питает слабость с юности.

В отличие от ретушированных фотографий, которыми звездный дизайнер делится с завидной регулярностью, видео не скрыло недостатки фигуры Донателлы, на нем отчетливо видны складки сухой, морщинистой кожи.

Не каждая женщина осмелилась бы продемонстрировать их публике. Впрочем, поклонники знаменитости предпочли не указывать Донателле на недостатки фигуры, осыпав комплиментами ее вечерний образ в комментариях к ролику.

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