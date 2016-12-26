Только взгляните, что эти русские ребята устроили в старом Таллинне на Рождество (видео)

Еще бы: на рождественские праздники в город приехали туристы – финны, россияне, немцы, китайцы и гости из других стран в эти дни целыми группами гуляют по старому Таллинну. Там-то и устроилась находчивая молодежь.

Задорными песнями и плясками ребята создавали праздничное настроение таллиннцам и гостям столицы на улице Виру. Песни звучали по большей части на русском языке, но были в репертуаре русских ребят и традиционные рождественские мелодии. Туристы фотографировались с уличными музыкантами. Народ танцевал прямо посреди улицы, на лицах сияли улыбки. Кто-то тихо-тихо подпевал, а кто-то пел с ребятами во все горло.

Прохожие, ставшие свидетелями этого уличного концерта, благодарили музыкантов не только добрыми словами и монетками, но и купюрами.