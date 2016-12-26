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Известная актриса опозорилась из-за Джорджа Майкла

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Известная актриса Сара Мишель Геллар опозорилась в своем Twitter. Звезда сериала "Баффи – истребительница вампиров" похоронила вместо Джорджа Майкла другого певца – Боя Джорджа.

Одной из мировых знаменитостей, которая высказалась о смерти британского исполнителя Джорджа Майкла оказалась актриса, звезда сериала "Баффи – истребительница вампиров" Сара Мишель Геллар. Однако артистка попала в неприятную ситуацию. Проще сказать, опозорилась, написав на своей официальной страничке в социальной сети Twitter печальные комментарии в адрес... певца Боя Джорджа вместо Джорджа Майкла.

"Ты правда хочешь сделать мне больно? По всей видимости, да, 2016.. Я была по-настоящему одним из самых твоих преданных поклонников, Бой Джордж", – написала актриса. Многочисленные подписчики немедленно отреагировали. "Пссссст, это был Джордж Майкл", "Это Джордж Майкл умер, а не Бой Джордж", – написали возмущенные фанаты.

Фото: Scanpix

К чести Геллар, она достойно вышла из положения. Удалив пост о Бое Джордже, Сара Мишель написала: "Спасибо всем, кто поправил меня. Но все равно грустно". Далее известная актриса решила успокоить всех поклонников Джорджа Майкла и Боя Джорджа, заметивших конфуз артистки. Она написала в своем Twitter: "Да, я прекрасно сознаю разницу между Боем Джорджем и Джорджем Майклом. Я просто неправильно услышала. Мои намерения были самыми благими"

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