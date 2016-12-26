На грани развода: названа причина конфликтов в семье Королевой

Развод Королевой и Тарзана может стать реальностью из-за тещи. Людмила Порывай часто ведет себя, как персонаж из анекдотов. Теща, приезжая в гости к дочери, начинает пилить зятя. Она регулярно находит повод для придирок, будь то непорядок дома или позднее возвращение с работы. По слухам, самой пострадавшей в этой ситуации стала сама Наташа, пишет Obozrevatel.

Это и понятно: любимую маму она видит редко, но от ее нечастых визитов очень страдает любимый супруг. Стоит отметить, что сама звезда и ее супруг эти слухи усиленно опровергают, во всех интервью подчеркивая чудесные взаимоотношения с мамой Людой.