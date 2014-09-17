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Держитесь от них подальше! Названы пять самых ревнивых знака зодиака

Limon.ee
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Ревность — коварное чувство, которое проявляется у всех по-разному. Кто-то ревнует молча, плачет в подушку и ни за что не признается партнеру в своих чувствах, а кто-то закатывает настоящие истерики и скандалы, обвиняя партнера во флирте с другими, передает Маркетиум.

Так или иначе, но ревность — губительное чувство для того, кто ее испытывает. Хотите знать, представители каких зодиакальных знаков ревнуют сильнее всего? Вот они!

Телец

Они отдают отношениям себя целиком и полностью, поэтому, когда что-то идет не так, это буквально разрушает Тельцов. Если они ревнуют, то партнер сразу же теряет максимальное количество доверия. Это тот случай, когда человек не рвет и мечет от ревности, а скорее рассыпается изнутри, безумно страдая от происходящего.

Рак

Это подозрительные люди, поэтому в момент ревности они начинают вести себя крайне осторожно, присматриваясь к происходящему. Пока Рак не убедится в том, что партнер действительно надежный и верный, то будет вести себя с опаской. Представители этого знака очень долго открывают душу, поэтому стоит подождать и уж точно не давать поводов для ревности.

Лев

Это звучит эгоистично, но представители этого знака действительно верят, что никто не позаботится о них лучше, чем они сами. Поскольку Львы очень драматичны, повод для ревности может пробудить настоящий скандал. Они будут ревновать напоказ и страдать так же. Даже если все уже нормально, Львы все равно будут продолжать играть на публику.

Скорпион

Если представитель этого знака решил, что партнеру нельзя доверять, то изменить его мнение почти невозможно. Им очень сложно дается прощение. Если Скорпион нашел повод для ревности, то партнеру несдобровать! Страсть принимает множество форм, когда речь заходит о представителях этого знака.

Козерог

Если они ревнуют, то сразу начинают считать, что отношениям пришел конец. Так происходит даже тогда, когда повод оказывается надуманным. У Козерогов очень бурная фантазия, поэтому лучше говорить с ними честно, чтобы они не придумывали ужасные сценарии, которые на самом деле далеки от истины.

Вот такой бывает ревность. Как видите, она всегда пагубно влияет на человека, заставляя его испытывать сумбур неприятных эмоций. Старайтесь строить доверительные отношения с партнерами, чтобы обо всем говорить и ни в чем друг друга не подозревать!

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