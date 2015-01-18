О том, что должны были отправиться в Сирию на потерпевшем крушение Ту-154, примерно в одно и то же время сообщили легендарный певец Иосиф Кобзон, олимпийский чемпион Антон Голоцуцков, актриса Ольга Чурсина и даже итальянский исполнитель Тото Кутуньо.

Общественность весьма остро отреагировала на эту информацию, причем весьма бурно. "Ну хватит уже глумится! Такое горе большое! А тут все такие, ну прям вот все должны были лететь именно погибшим самолетом. Попахивает неприятно все такие разговоры!", "Звезды совсем афанарели! Уже не знают как лишний раз пропиариться!" – написали возмущенные пользователи Сети.

Блогеры в социальных сетях прошлись по Иосифу Кобзону. "нда... кобзона в сирии не хватало!", "Наверное и летел, просто Парик еще не нашли!", "Знак свыше...Йося задумайся...", – едко прокомментировали слова артиста о поездке в Сирию пользователи сети Twitter.

Наверное и летел,просто Парик еще не нашли!На разбившемся самолете Ту-154 должен был лететь #Кобзон https://t.co/0bFWA83IrC — Хед Хантер (@BountyHunter70) December 25, 2016

Отметим, что ранее о встрече с участниками ансамбля имени Александрова и неудавшемся полете Кобзон рассказывал так: "14 числа у нас был концерт с ними в Колонном зале, и Валерий Халилов (руководитель ансамбля имени Александрова. – Прим. ред.) просил меня с ними полететь, но я сказал, что у меня медицинская виза и я должен лететь на лечение, тем более, что я вместе с ними и с Халиловым побывал в Сирии один раз". При этом он подчеркнул, что обещал поехать в Сирию в следующий раз. Тото Кутуньо высказался итальянским СМИ о катастрофе в России.

"Я в шоке от этой трагедии, потому что месяц назад они связались с моим менеджером, чтобы пригласить меня в Сирию для участия в том же концерте 29 декабря. Весьма вероятно, что мы должны лететь сначала в Москву, а оттуда в Сирию, но у нас уже были планы, и нам пришлось отказаться", – сообщил Кутуньо, у которого, к слову, в новогоднюю ночь намечено выступление в России.