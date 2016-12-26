Это просто мистика: фанаты Джорджа Майкла указали на загадочное совпадение в дате смерти звезды

Мистическую связь между датами заметили фанаты звезды, пишут "Вести".

Песня была выпущенна в Рождество 1984 года и на несколько лет попала в топы мировых музыкальных чартов. Last Christmas в 1984 году был распродан в количестве более миллиона копий и стал самым продаваемым синглом в истории чартов Великобритании.

А вот коллеги Джорджа Майкла в первую очередь обратили внимание на "проклятие 2016". Так, музыканты Duran Duran, высказывая соболезнования в связи со смертью певца, сетуют на уходящий год, забравший жизни Дэвида Боуи, Принца и Рика Парфитта (и это далеко не полный список всех звезд, умерших в 2016 году).