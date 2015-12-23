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Невеста отменила свадьбу с Басковым

Limon.ee
Limon.ee
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Николай Басков и Софи Кальчева встречаются уже несколько лет. Поклонники красивой пары с нетерпением ждали, когда у влюбленных состоится свадьба и родятся милые детишки, но невеста неожиданно дала от ворот поворот жениху и отказалась от скорого бракосочетания, передает Дни.ру.

Николай и Софи выглядят как идеальная пара: он успешен и блистателен, она соблазнительна и эффектна. Артисты и сами не раз отмечали, что им вместе очень хорошо.

Свадьба с пиром на весь мир выглядит логичным продолжением счастливых отношений Баскова и Кальчевой, но Софи так не считает. "Я ей как-то сказал: "А ты хочешь замуж?" Она ответила, что нет", – пожаловался журналистам все еще холостой "натуральный блондин".

Завидный жених нашел объяснение поведению своей девушки. "Да просто она боится, что как только мы поженимся, вся сказка быстро закончится!" – уверен Николай. 

Кальчева вспомнила тот день, когда она отвергла предложение Баскова. "В тот момент почувствовала, что не время… Опыт брака у меня был. Поэтому я понимаю, что этот шаг нужно делать осознанно. Тем более уже во второй раз в жизни", – объяснила свой поступок исполнительница.

После того разговора Софи и Николай решили не расставаться. "Мы еще вместе! – заверил популярный певец. – Это очень важно. Соня мне посвятила песню. Она обо мне, но вообще это признание любому представителю сильного пола. Так и называется – "А я тебя искала". В ответ, так сказать, я подарил Соне клип на нее. В следующем году песня и видео будут крутиться, ротироваться. Сейчас ролик в процессе монтажа".

Примечательно, что хоть влюбленные не возобновляли разговоров о свадьбе, будущих детей они вполне охотно обсуждают. "Николай задумался о детях. Сказал, что после сорока хочет завести малышей. Я, конечно, согласна – а что делать?!" – цитирует Кальчеву сайт Starhit.

Хотя по поводу малышей, как и раньше по поводу свадьбы, Софи ответила своему 40-летнему избраннику, что пока рано. "Но к этапу планирования я готова. Коля как человек занятой всегда весь в мыслях только о сцене, о профессии, о творчестве. А тут – о семье стал говорить. Но с другой стороны, он еще молодой, все успеется".

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