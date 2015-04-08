Линия судьбы для каждого знака зодиака на 2017 год от Тамары Глоба

Это животное отличается веселым характером и нравом, очень жизнерадостно и не унывает ни при каких ситуациях, умеет разрешить любую, даже самую сложную дилемму и ситуацию и легко знакомиться с новыми людьми.

Мы предлагаем вам ознакомиться с прогнозом для всех знаков Зодиака от знаменитого астролога Тамары Глоба на 2017 год.

Овен

Линия судьбы. 2017 год преподнесет сюрпризы. У Вас будет возможность изменить свою судьбу. Ваша импульсивность, целеустремленность не знает границ. Вы лучше, чем кто-либо другой знаете как поступить в том или ином случае. Этот год несет кармический аспект между знаками Весов и Овнов, которые затрагивают такие черты характера, которые трудно поддаются анализу. Многие вещи, над которыми Вы так долго размышляли, наконец-то явятся для Вас откровением. Это то, что Вы не можете избежать. Сами Вы в этом случае не влияете на свою судьбу, принимаете ее как данность. Доходы могут уменьшиться, финансовая ситуация может быть нестабильна. Во второй половине года заработки увеличатся.

Вторая половина года, вообще, будет для Вас более благополучной, чем первая, но, несмотря на это все равно придется быть очень осмотрительными на протяжении года.

Личные отношения: брак, семья, знакомства. В семье могут произойти непредвиденные обстоятельства. Возможны серьезные разногласия, которые затронут проблемы, связанные с недвижимостью или другой собственностью. Необходимо научиться принимать многие вещи как должные. В этом случае победа останется за Вами. Родители потребуют заботы и внимания. Дети преподнесут сюрпризы. Встанут вопросы, которые Вы даже не собирались решать.

Будьте здоровы! В течение года не всегда будете чувствовать себя уверенно и бодро. Необходимо заниматься собственным здоровьем. Особенно щепетильно необходимо быть к органам пищеварения, все, что касается сердца. Может напрягать поджелудочная, щитовидная железа. Больше бывайте на свежем воздухе.

Телец

Линия судьбы. Этот год может оказаться на Вашем жизненном пути достаточно непредсказуемым. Многое, на что нацеливали себя, будет для Вас трудно достижимым. Можете начать новое дело, поменять работу, поменять сотрудников. Необходимо быть очень внимательными к тому окружению в котором Вы находитесь, так как ситуация в коллективе достаточно беспокойна. У Вас появится возможность приобрести недвижимость, так как желание иметь достаточно весомую крышу над головой не покидает Вас на протяжении долгого времени. Финансовая ситуация в первой половине года нестабильна.

Личные отношения: брак, семья, знакомства. Не ввязывайтесь в мелкие интрижки, обходите скандалы стороной. Могут возникнуть серьезные проблемы с близкими родственниками, с родственниками по крови длительная вражда. Не ввязывайтесь в авантюрные мероприятия. Многие Тельцы будут склонны разорвать супружеские отношения. Особенно велика вероятность этого во второй половине года. Поэтому не стоит доверять доброжелателям. Прислушивайтесь к зову своего сердца, к своему внутреннему Я и поступайте в соответствии с тем, как подсказывает Ваш внутренний голос.

Будьте здоровы! Энергетический потенциал на протяжении года невысок. Если у Вас есть хронические заболевания, необходимо вовремя обращаться к врачу. Ведите здоровый образ жизни, придерживайтесь оздоровительных систем. Внимательно отнеситесь к мочеполовой системе, почкам, щитовидной и поджелудочной железе. Велика вероятность простудных заболеваний. Необходимо быть особо внимательными за рулем на протяжении всего года.

Близнецы

Линия судьбы. Нельзя сказать, что этот год преподнесет Вам только положительные сюрпризы. Вам придется проявить усердие, трудоспособность и решать сложные и спорные вопросы в своих профессиональных и финансовых делах. Ваш бизнес или работа, на которой Вы работаете, претерпят изменения. Люди, с которыми работаете, могут поменяться и появятся новые сотрудники. В любом случае, какие перемены не происходили бы – Вы сможете продвинуться вперед. Появятся новые друзья и партнеры. Финансовые вопросы будут напрягать. Но все будет идти к улучшению, для этого необходимо дополнительное время.

Личные отношения: брак, семья, знакомства. Первая половина года достаточно сложна в семейных отношениях. Сильно удивят Ваши дети. Они могут ввергнуть в непредвиденные расходы.

Будьте здоровы! В Вашем случае необходимо очень внимательно отнестись к организму. Вы будете полны энергии, и здоровье будет крепче, если будете полноценно отдыхать, чаще бывать на свежем воздухе и заниматься нетрадиционными практиками.

Рак

Линия судьбы. Время, когда у Вас происходят кардинальные перемены везде и во всем. Есть возможность начать новый бизнес, устроиться на новую работу, попытаться изменить то, что уже порядком надоело. Это значит, какие бы Вы не предпринимали попытки изменить свою жизнь, все должно обязательно хорошо закончиться. Поймете, что люди, которые окружали Вас долгое время – не могли способствовать успеху. Они практически тянули Вас все время назад. Видно несоответствие работы в одном коллективе разных идеологических позиций. Вы наблюдаете картину как у Ивана Крылова: "Лебедь, Рак и Щука". Каждый тянет в свою сторону.

Личные отношения: брак, семья, знакомства. Во второй половине года возможны перемены на работе, в семье, в Вашем окружении. Отношения в семье далеки от идеальных. Вероятны расставания и новые перспективы для жизни и для ума. Появятся новые люди, которые предоставят Вам новые возможности.

Будьте здоровы! Энергетический потенциал достаточно высок. Срывы могут быть связаны с раздражением, напряжением, растратой физических сил. Можете загнать себя и свое окружение в угол. Отдыхайте чаще.

Лев

Линия судьбы. Внутреннего спокойствия достичь нелегко. Неприятности грозят в первой половине года. Необходимо обратить пристальное внимание на работающих и находящихся в подчинении людей, так как Вас могут по неосторожности просто предать. Появятся проблемы, интриги в коллективе. Не следует доверять своему окружению, так как можете быть неправильно информированы. Над головой могут сгуститься тучи, о которых Вы даже и не могли помыслить. Окружающие могут видеть в Вас человека недостойного во всех отношениях. Не стоит конфликтовать и вступать в полемику. Сдерживающий фактор должен быть достаточно высок. Финансовая ситуация стабильностью не отличается, и это легко объяснимо неприятностями в профессиональной сфере.

Личные отношения: брак, семья, знакомства. В семье могут произойти конфликты, и все может оказаться на грани разрыва. Отношения смогут закончиться также быстро и стремительно, как они когда – то начинались. Вы привыкли командовать парадом. У Вас везде и все находится под контролем. Никто не может сделать шаг без Вашего участия. Неповиновение наказывается мгновенно. Необходимо быть более внимательными к своим близким, родителям, детям. Больше думайте о своей второй половине, нежели о себе, в этом случае разрывы отношений маловероятны.

Будьте здоровы! Проблемы со здоровьем могут проявиться, как гром среди ясного неба. Особенно тяжелое время возможно у Львов, имеющих хроническое заболевание желудка и сердечно — сосудистой системы. Необходимо придерживаться диет и здорового образа жизни. Алкоголь необходимо исключить совсем.

Дева

Линия судьбы. Год изобилует многими сложными ситуациями, которые и пугают и настораживают. Кажется, что Вы не в состоянии решить все сложные проблемы, которые выпали на Вашу долю. Не надо искать виноватых. Это сама судьба испытывает на прочность. Необходимо выработать характер, упорство, силу воли и динамизм, чтобы противостоять всем ударам судьбы, которые обрушиваются на Вашу голову. Напрягают финансы. Хотите крупных заработков, но судьба противостоит Вам. Возникают проблемы, которые решить не так уж легко. Трудности с начальством, серьезная конкурентная борьба.

Вторая половина года более спокойна, но не стоит надеяться на чудо. Деньги уходят с упрямым постоянством. Несмотря на это, возможна прибыль непредсказуемого характера (велика вероятность наследства).

Личные отношения: брак, семья, знакомства. С любовью не все так просто. Вы все время находитесь в работе, с головой уходите туда, чтобы ничто не могло омрачить Ваше состояние.

Будьте здоровы! Подальше держитесь от ревности, стрессов, мнительности. Чаще развлекайте себя, уходите из дома, ведите здоровый образ жизни. Не раздражайтесь, так как это скажется на повседневных делах. Займитесь нетрадиционными практиками.

Весы

Линия судьбы. Нет стабильности. Вы все время находитесь как на вулкане. Первая половина года в напряженной борьбе с самим собой. Возьмите судьбу в свои руки и преодолевайте поставленные перед Вами задачи. Иначе неприятности проявятся в полной мере в Вашей жизни, и тогда, когда Вы меньше всего этого ожидаете. С деньгами все в порядке, но все равно для Вас их недостаточно.

Личные отношения: брак, семья, знакомства. Год непредсказуем. Возможны разрывы, расставания, непредвиденные обстоятельства, внутреннее раздражение. Причиной разногласий станут материальные дела и недвижимость. Особого внимания потребует Ваше близкое окружение: родители и дети. Но Вы не склонны проявлять заботу о ближних, так как любите себя больше всего на свете, желаете быть центром внимания и чтобы все крутились вокруг Вас. Необходимо бороться с внутренними эгоистическими тенденциями и отдавать любовь своим ближним.

Будьте здоровы! Ваше здоровье стабильно, но, не переусердствуйте. Злоупотребляя чем либо, Вы нанесете себе непоправимый вред, в результате чего долго и щепетильно будете с эти бороться.

Скорпион

Линия судьбы. Новые возможности, старые проблемы. Сила характера везде и во всем. Вы не склонны повиноваться судьбе. Нельзя сказать, что это год совсем удачен. Вам придется бороться со своим окружением и со своим внутренним "Я". Хорошо, если тенденция к изменению наметится стабильная. В первой половине года на пути к успеху Вас ожидают препятствия. Их окажется предостаточно. Финансовая ситуация может улучшиться во второй половине года. Большая вероятность, что у Вас появятся новые возможности. Энергетический потенциал достаточно хорош, но необходимо проявлять особую осторожность при передвижении и в транспорте и на дорогах. Поставьте себе цели и придерживайтесь их весь год. Те перемены, которые Вы для себя наметите, должным образом проявятся в жизни.

Личные отношения: брак, семья, знакомства. В близком окружении возникнут проблемы, которые Вы будете болезненно переживать. Возможны конфликты и ссоры, так как с трудом сдерживаете свой характер. Вы склонны попадать под влияние близкого окружения, хотя меняться, не склонны совершенно. Ваше упрямство не жаждет признавать свои ошибки. Вероятны проблемы с людьми, которые оказываются рядом. Вам кажется, что они откровенно мешают.

Будьте здоровы! Берегите почки, детородные органы, подальше держитесь от стрессов. Судьба к Вам благосклонна, чаще поднимайте свой взор к небу и перестаньте смотреть себе под ноги.

Стрелец

Линия судьбы. Первая половина года будет непростой, хаотичной. Во второй половине Вы без труда сможете получить, все, что только захотите.

У Вас появится намерение покинуть место работы или свернуть свой бизнес за короткое время. Но для этого потребуется достаточно времени, так как дела не будут сразу делаться. Вы будете ловить момент. Те, кто занимается бизнесом, получат интересное предложение, а те, кто устраивается на работу — хорошее место с продвижением.

В финансовом отношении первая половина года достаточно тяжела. Средств будет недостаточно для развития любых начинаний. Вам потребуются определенные деньги на нужды близких, семьи.

Во второй половине года доходы увеличатся, так как появятся новые источники дохода.

Личные отношения: брак, семья, знакомства. Первую половину года будете находиться в зависимости от своего окружения, партнера по браку. У Вас то и дело могут меняться планы и намерения. В голове разброд идей и мнений. Вы сможете влюбиться за короткий срок и будете находиться между двух огней, не в состоянии сделать правильный выбор. Предстоит жесткий выбор. Ваше сердце будет разбито. У многих Стрельцов возникнут проблемы с детьми, это повлечет за собой крупные расходы. Через некоторое время начнется благоприятная полоса, и Вы сможете радоваться успехам своих детей.

Будьте здоровы! Здоровье в этом году все по большей части зависит от состояния Вашей нервной системы. Беспокойная атмосфера в Вашем окружении может навредить. В 2017 году больше времени уделяйте себе, не посещайте шумных мероприятий. Старайтесь вести здоровый образ жизни. Удовлетворите свою страсть к путешествию.

Козерог

Линия судьбы. Год предстоит непростой. Придется выбирать новые цели, новые ориентиры. Вы нацелены на долгосрочные планы, стремитесь занять соответствующее положение в обществе. Первая половина года будет достаточно напряженной, т.к. вокруг Вас нет порядка. Будете избавляться от надоевшего окружения, касается ли это бизнеса, работы, Вашего близкого семейного окружения. Велика вероятность серьезных юридических проблем, проверяющих инстанций. Появится огромное желание бросить то дело, которым Вы очень долгое время занимались или поменять место работы. Здесь необходимо взвесить все за и против и только после этого принимать какие-либо шаги к действию.

Второе полугодие может быть достаточно спокойным. Вам может быть оказана помощь и поддержка. Деньги нестабильны. Много средств уйдет на решение проблем в сфере бизнеса.

Личные отношения: брак, семья, знакомства. Этот год преподнесет немало сюрпризов. В семье, в любви дела обстоят не просто. Могут распадаться семьи, в результате конфликтных ситуаций, которые не имеют под собой оснований. Судьба решает помимо Вашей воли. Необходимо давать отчет своим действиям. Сдерживать свои эмоциональные порывы и не давать отрицательным эмоциям обрушиваться на голову окружающим. В этом случае все неприятные ситуации Вы сможете обойти стороной. Возможны конфликты с близкими родственниками, родителями в вопросах, касающихся недвижимости.

Будьте здоровы! Здоровье в этом году стабильно, однако постарайтесь не расшатывать нервную систему. Бывайте чаще на свежем воздухе. Если есть возможность посещать спортивный зал, воспользуйтесь этой возможностью.

Водолей

Линия судьбы. Новый 2017 год принесет обстоятельства, которые будут вмешиваться в Вашу жизнь помимо Вашей воли. У Вас появятся препятствия, которые придется преодолевать, прилагая максимум усилия, вкладывая туда свои эмоции, благоразумия и способность работать не покладая рук. На работе придется полностью перестраиваться. Приспосабливаться к определенным жизненным ситуациям. Проверяющие инстанции могут преподнести Вам сюрпризы и принести много проблем, поэтому будьте готовы. Вторая половина года немного более благоприятна для положения бизнеса или работы. Вы можете начать новое дело, урегулировать ненужные отношения, поставить точку в невыясненных вопросах.

Деньги с трудом задерживаются в Ваших руках. Стабильностью здесь и не пахнет, т.к. это легко объясняется трудностью в профессиональной сфере. Периодически Вы будете получать нужную сумму денег, что позволит Вам двигаться дальше

Личные отношения: брак, семья, знакомства. В этом году не предвидится новых отношений. О личной жизни придется на время забыть. Возможны разного рода недоразумения, т.к. желание свободы выходит на первый план. Вы не желаете себя обременять какими-либо обязательствами. Склонны к ссорам, склонны настаивать на своей точке зрения, что не очень радует окружающих. Придется следить за тем, какое впечатление производите на окружающих, т.к. во второй половине года в Вашем окружении появятся новые люди и Вам захочется произвести на них благоприятное впечатление.

Будьте здоровы! Здоровье требует к себе внимания. Энергетический потенциал заметно ослаблен. Необходимо находить время для того, чтобы заниматься собой. Необходимо правильно питаться, чаще бывать на свежем воздухе, достаточное внимание уделять своей физической подготовке. Очень внимательны будете на дорогах на протяжении всего года.

Рыбы

Линия судьбы. Год не отличается стабильностью. Многое придется менять, но перемены изменят Вашу жизнь к лучшему. К Вам будут предъявлять жесткие требования на работе, дома. Дела, которые начинаете, потребуют от Вас огромных эмоциональных затрат. Появятся новые люди в окружении, с новыми идеями, с хорошими финансовыми перспективами. Актуальна пословица: "Все что ни делается, все к лучшему". Новые возможности появятся во второй половине года. Деньги будут уходить постоянно, проблемы будут касаться и профессиональной сферы и личных отношений. Ни в коем случае не прирастайте к насиженному месту, расправляйте крылья. Ищите потенциала для своих возможностей и применения своего таланта

Личные отношения: брак, семья, знакомства. Вы склонны приспосабливаться к своей второй половине. У Вас должно хватить достаточно терпения, чтобы не разрушить, то что имеете. Серьезные проблемы могут возникнуть и в личной жизни и в жизни Ваших детей. Потребуются крупные расходы.

Будьте здоровы! Весь год необходимо проявлять внимание к своему здоровью. Велика вероятность заболевания желудка, мочеполовой системы, сосудов головного мозга. Обратите внимание на заболевания простудного характера, заболевания сердечно — сосудистой системы. Чаще давайте себе отдыхать, не загоняйте себя в угол. Всех дел не переделаешь. Удачи в Новом году!