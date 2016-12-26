Несбывшиеся мечты и сломанные судьбы юных балерин, погибших в авиакатастрофе Ту-154

На борту потерпевшего крушение в Чёрном море Ту-154 Минобороны РФ находился состав балетной труппы легендарного ансамбля имени Александрова. В страшной трагедии погибли танцоры, которым не было и 35 лет. Страницы в социальных сетях красавиц-балерин пестрят снимками из городов, куда труппа приезжала в составе ансамбля: на фотографиях — счастливые лица полных надежд на блестящее будущее артистов.

22-летняя балерина Ралина Гильманова в августе провела в Сочи романтические выходные со своим возлюбленным Михаилом, за которого собиралась замуж. Счастливая пара делилась в соцсетях фотографиями с олимпийских объектов. Спустя полгода Ралина снова посетила город, связанный со счастливыми воспоминаниями, однако к своему жениху ей так и не суждено было вернуться.

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