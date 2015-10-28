Ирада Зейналова потеряла в катастрофе Ту-154 близкого человека

На борту потерпевшего крушение в Черном море Ту-154 помимо балетной труппы ансамбля имени Александрова находились съемочные группы нескольких федеральных каналов. Среди них на российскую авиабазу в Сирию летел видеоператор Вадим Денисов.

С ним дружила Ирада Зейналова – бывшая ведущая программы "Воскресное "Время" на Первом канале, а ныне ведущая итоговых новостей на НТВ. В свое время Ирада побывала во всех горячих точках, поэтому с Вадимом она успела поработать.

"Мы часто ездили в командировки с ним, рассказала Ирада – Постоянно встречались и в коридорах, и на съемках. Когда едешь на съёмку, всегда спрашиваешь: "Оператора нормального дали?" – "Денисова!" И ты успокаиваешься и понимаешь сразу, что все пройдёт хорошо".

Вчера вечером перед вылетом злополучного спецборта Ту-154 из Москвы в Сочи, а затем в Хмейним, супруг Зейналовой – военный корреспондент Первого канала Александр Евстигнеев – разговаривал с Денисовым. Мужу Ирады надо было передать посылку своему арабскому переводчику. "Мы поздно ночью съездили, забрали этот сверток, но ребята не смогли его взять, потому что собирались лететь туда всего лишь на сутки. Они сказали нам, что не успеют пересечься с переводчиком. Их должен был на месте встретить корреспондент Иван Прозоров, мой супруг передал через ребят ему привет и обычное – берегите себя,". – цитирует телеведущую портал life.ru