Чтобы эта неделя прошла на ура, начните ее с астрологии! Гороскоп на 26 декабря

Возможно восстановление деловых отношений, которые некогда позволили вам добиться больших успехов, а также возрождение интереса к тем сферам деятельности, в которых ваши достижения были наиболее значительными. Перспективы развития романтических отношений очень хороши. Эмоциональный фон дня благоприятен, что способствует комфортному и приятному общению с окружающими, позволяет решить многие проблемы и найти ответы на вопросы, которые тревожат всех.

Овен

Отмечается снижение деловой активности, потеря интереса к проектам, которыми вы занимались в последнее время. Нежелание идти на уступки даже в мелочах осложняет отношения с партнерами, взаимные претензии накапливаются, достижение взаимопонимания представляется практически невозможным. Некоторое улучшение финансового положения спровоцирует необдуманные расходы, о которых вы позже пожалеете. Радуют отношения с любимым человеком, в них царят взаимопонимание, забота и доверие. У одиноких Овнов появится возможность многое изменить в своей жизни. Родственники порадуются вашим успехам, а друзья подскажут, как действовать дальше, чтобы избежать ошибок.

Телец

Ситуация в профессиональной сфере стремительно меняется и, увы, не в лучшую для вас сторону. Важные дела остаются незавершенными, реализация интересных и многообещающих проектов откладывается на неопределенный срок. Недоброжелатели не упустят возможности привлечь всеобщее внимание к вашим ошибкам и просчетам, помешают воплотить в жизнь многие планы. Утешительной тенденцией на этом неблагоприятном фоне является восстановление отношений с прежними деловыми партнерами, подразумевающее пересмотр приоритетов и целей. С точки зрения личных отношений день вполне благоприятен. Вам представится возможность укрепить отношения с близкими, исправить ранее допущенные ошибки. Новое знакомство сулит много сильных и приятных эмоций.

Близнецы

Проблемы в профессиональной сфере порождены вашим нежеланием заниматься скучными, однообразными делами. Постарайтесь, по крайней мере, найти заслуживающих доверия помощников, а не поручать решение важных вопросов кому попало. Возможно улучшение финансового положения, возвращение старого долга или получение ценного подарка. Для крупных покупок день вполне подходит. Этот день подходит для выполнения обещаний, данных членам семьи и друзьям. В основе важных для вас романтических отношений лежит доверие, и придется приложить некоторые усилия, чтобы не разочаровать любимого человека. Поездки сопряжены с серьезными трудностями, в одиночку в путь лучше не отправляться.

Рак

Вероятно появление интересных идей, реализация которых позволит добиться серьезных профессиональных успехов. Взаимопонимание с коллегами и руководством позволит избежать споров, сделает возможным конструктивный и интересный для всех участников диалог. Вероятно появление новых деловых партнеров, получение интересных предложений, заключение выгодных сделок. Не будьте нетерпеливы – достижение значительных успехов требует времени. Это день романтических признаний и откровенных бесед, решения многих важных проблем, преодоления препятствий на пути к счастью в личной жизни. Не следует ждать, что звезды сделают все необходимое – заняв активную жизненную позицию, вы сможете многого добиться

Лев

Ситуация в профессиональной сфере складывается очень непростая, от вас требуются осторожность и осмотрительность. Наиболее деятельным представителям знака преодоление внезапно возникающих препятствий покажется увлекательной игрой, позволяющей в полной мере проявить свои способности и таланты, однако и они испытают разочарование, когда поймут, что так и не смогли достичь всех поставленных целей. Вы прекрасно ладите с окружающими и легко добиваетесь своего, избегая при этом любых проявлений агрессии в отношениях. Этот день позволит составить верное представление о людях, с которыми вы имеете дело, и, как следствие, избавить себя от разочарований в будущем.

Дева

Девы достаточно терпеливы, но сегодня и они будут чувствовать себя не слишком комфортно – слишком значительны препятствия, возникающие на пути к цели, слишком серьезны затруднения. Тем не менее, шанс добиться желаемого у вас есть; помогут в этом люди, некогда уже оказавшие вам значительные услуги, а затем пропавшие из виду. В романтических отношениях также весьма сильна тенденция возвращения к прошлому, однако вам удается сохранить реалистическое представление о людях и событиях. Родственники нуждаются в вашем внимании, не следует отстраняться от семейных дел, решения общих проблем. Вероятно получение приятных известий издалека.

Весы

Позитивные тенденции сильны, влияние их ощущается во многих сферах жизни. Наибольших успехов добьются те, кто готов занять активную жизненную позицию, приложить усилия для достижения цели. Возможно улучшение финансового положения, появление новых источников дохода. Не исключено восстановление деловых отношений, которые казались перспективными, но не оправдали ваших надежд; сотрудничество на новых условиях окажется весьма выгодным. В личных отношениях не должно быть места иллюзиям, намекам и догадкам. Будьте искренни с близкими, постарайтесь развеять их заблуждения, касающиеся ваших планов и намерений. Нежелательно участие в многолюдных мероприятиях.

Скорпион

День возвращения к старым планам, идеям и проектам. Сегодня вам предстоит пересмотреть не только свои цели, но и методы их достижения. Приходится приспосабливаться к не самым благоприятным обстоятельствам, проявлять гибкость, отказываться от привычной тактики. Наградой за ваши старания будет улучшение ситуации в профессиональной сфере, появление влиятельных покровителей; заключенные сделки сулят большую прибыль. День подходит для совершения обдуманных, запланированных покупок. Поддержка друзей и родственников вам обеспечена, однако не всегда она будет принимать ожидаемую форму. Будьте терпеливы с людьми, пытающимися наставить вас на путь истинный, – конфликт не поднимет вам настроения и может иметь долгосрочные последствия.

Стрелец

Воздержитесь от участия в сомнительных проектах, отложите дела, требующие серьезных усилий и высокой концентрации внимания. Этот день совершенно не подходит для подвигов на трудовом поприще, проявления яркой индивидуальности в профессиональных отношениях. Недопустимы скорые суждения и необдуманные поступки; избежать затруднений смогут лишь те, кто способен рассуждать логически и здраво оценивать собственные возможности. Этот день может принести одиноким Стрельцам новые увлечения, головокружительные романы. Страсти кипят даже в стабильных парах, чьи чувства проверены временем. Свободное время лучше провести с любимым человеком, родственниками, друзьями; при посещении многолюдных мероприятий не исключены крайне неприятные встречи.

Козерог

Вполне удачный день. Улучшается финансовое положение, восстановление сотрудничества со старыми деловыми партнерами сулит увеличение доходов. Развитие событий докажет, что вы верно выбрали путь и придерживаетесь достойных ориентиров; остаются в прошлом разногласия и конфликты на работе, появляется возможность в полной мере проявить свои таланты и склонности. Очень удачным будет день для влюбленных, чьи отношения становятся все более серьезными и глубокими. Велика вероятность новых знакомств. В семье же могут возникнуть проблемы, решение которых отнимет немало времени и сил. Не следует проявлять чрезмерную требовательность по отношению к младшим родственниками: они сегодня особенно обидчивы.

Водолей

Это во многих отношениях удачный день, приятный и легкий. Достижение поставленных целей дается легко, появляется возможность найти единомышленников и союзников. Ваши идеи находят понимание и одобрение, их реализация – вопрос времени. Возможно получение денег из неожиданного источника, не исключены ценные подарки, возвращение долгов. Прекрасный день для покупок, обустройства дома, обновления гардероба. Счастье в любви уже не представляется чем-то недостижимым, перспективы развития романтических отношений очень хороши. Этот день будет щедрым на знакомства и увлечения, вероятна встреча с человеком, который надолго завладеет вашими мыслями.

Рыбы

Не теряйте времени зря: лень и бездеятельность вам сегодня категорически противопоказаны. Стоит заранее составить список дел, требующих внимания, и действовать в соответствии с ним, иначе царящая вокруг суета собьет вас с толку. Держитесь подальше от людей, которым свойственно нагнетать напряжение, командовать другими, создавать противоречивые ситуации; вы нуждаетесь в поддержке миролюбивых и дружелюбных особ, которые способны по достоинству оценить чужие таланты и способности. В сфере романтических отношений возможны значительные перемены к лучшему. Одиноким Рыбам следует обратить внимание на людей, входящих в круг повседневного общения: вполне вероятно, что один из них испытывает к вам особый интерес и заслуживает самого пристального внимания.