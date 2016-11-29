Эдгар Гергель: я готов до конца жизни терпеть хамское обслуживание, волосы в салате и глупых водителей на дорогах...

То, что я перечислил выше, - мелочь, по сравнению с ценой человеческой жизни. Я готов терпеть всё это, лишь бы только мои родные и близкие были всегда живы и здоровы. В какой-то непонятной суете и погоне за успехом и благополучием, не зная ужасов войны, не ощутив боли потерь самых дорогих во время терактов, природных катаклизмов и авиакатастроф, мы ноем по невероятным пустякам. Вы хоть раз задумывались о том, что сейчас испытывают родные и близкие погибших в авиакатастрофе или при теракте людей? Они думают: как много не успел сказать любимым, как я был с ними строг, как я, дурак, не умел прощать ошибок, но ничего уже не вернуть...

А мы с вами, порой, готовы задавить таких же людей как мы за малейшую провинность. «Опять эти безграмотные журналисты сделали опечатку, непростительно!» То нам салат в ресторане пересолили, то кофе вовремя не продали, то волосы или посторонние предметы у нас в салате или суши. Да, господи, какая это проблема по сравнению с тем, что твой сын, дочь, брат, сестра, мать, отец или кто-то другой (не дай бог) погиб? Просто оказался не в том месте не в то время и лишился всего, о чем мечтал, надеялся и думал. В один миг... Оборвалось всё.

Знаете что, друзья. У нас всегда, пока бьется наше сердце, остается целая жизнь, которую надо прожить в любви, счастье и взаимопонимании. Нужно ценить каждый момент и уметь прощать. Любить своих близких и родных. Не ругаться по пустякам и радоваться тому, что имеем. Пока мы живы, всё можно изменить и исправить. Не забывайте этого.

Конец этого года выдался очень тяжелым для всего мира... Потрясения одно за другим не дают ни Европе, ни России, ни другим странам мира прийти в себя. Теракт в Берлине, авиакатастрофа неподалеку от Сочи, убийство российского посла в Турции, смерть легендарного Джорджа Майкла, которому и 55-то не было... Этот список можно продолжать. Все погибшие заслужили жить, но их судьба сложилась иначе... Давайте почтим память всех ушедших в этом году людей и помолимся за то, чтобы у нас, родных, близких и любимых было всё хорошо. Давайте закроем глаза на мелкие жизненные неприятности и невзгоды, всё это поправимо и совсем не так грустно и печально, как может быть.

С наступающим Новым годом...