«Не могу, не могу этого понять! Весь день только думаю об этом. Нет слов, нет эмоций. Только Зубы скрипят от злости. Ну объясните мне, почему такая несправедливость и есть ли она? Г*вно-самолеты, списанные нормальными авиакомпаниями давным-давно летают у нас от МинОбороны России! Я люблю свою страну и люблю наших людей, способных на милосердие и доброту больше остальных, но почему, сука, какая-то тарантайка, вышедшая в тираж, должна погубить столько замечательных, благородных, уважаемых людей?» - пишет Кудрявцева.
Лера Кудрявцева в ужасе от «тарантаек», на которых летают от Минобороны России 1
26. Декабрь 2016 03:12
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Лера Кудрявцева в гневе и ужасе от того, что "тарантайка" Минобороны России унесла жизни уважаемых и известных людей.
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