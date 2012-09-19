«Не могу, не могу этого понять! Весь день только думаю об этом. Нет слов, нет эмоций. Только Зубы скрипят от злости. Ну объясните мне, почему такая несправедливость и есть ли она? Г*вно-самолеты, списанные нормальными авиакомпаниями давным-давно летают у нас от МинОбороны России! Я люблю свою страну и люблю наших людей, способных на милосердие и доброту больше остальных, но почему, сука, какая-то тарантайка, вышедшая в тираж, должна погубить столько замечательных, благородных, уважаемых людей?» - пишет Кудрявцева.