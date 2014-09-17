Фото и видео: Юлия Волкова с грустью вспоминает, как пела «Нас не догонят» с ансамблем имени Александрова

Многие российские знаменитости с грустью вспомнили, как когда-то вместе выступали на одной сцене и задумались о том, как в жизни все быстротечно. В стороне не осталась и популярная российская певица Юлия Волкова, которая во время своей музыкальной карьеры в группе t.A.T.u. успела выступить на одной сцене вместе с этим музыкальным коллективом. На своей странице в Facebook в воскресенье, 25 декабря, Юлия Волкова поделилась воспоминаниями и фото из прошлого.

«Воспоминания, мысли... Май 2009-го, выступление в "Олимпийском" на Церемонии открытия Eurovision. Вместе с артистами ансамбля имени Александрова исполняли песню "Нас не догонят". В такие моменты задумываешься, как все быстротечно... Люди, цените себя и своих близких!» - написала Юлия.

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