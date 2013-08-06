"Если найдутся желающие, Божену Рынску вполне можно привлечь к уголовной ответственности по 282 статье "Экстремизм", или "Возбуждение ненависти либо вражды по отношению к группе лиц", – пояснил юрист. – Под группой лиц в данном случае можно понимать либо журналистов желтой прессы, либо журналистов НТВ".

Однако, по словам адвоката, журналистка не заслуживает такого внимания. "Я считаю, любая реакция на публикации Рынской – это игра на ее поле. Она этого и добивается, таким образом она привлекает к себе внимание, напоминает о себе", – добавил адвокат.

Ранее на страничке Рынской появилась публикация, где она выражала радость по поводу гибели журналистов."Встаешь, а тут такое. Весь ансамбль Александрова.... весь! – написала она. – Нет бы весь борт НТВ.... Ну почему именно музыканты?! Почему прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?.." Позже данный пост был удален.

Светский обозреватель оправдалась за публикацию, объяснив, что журналисты НТВ якобы уже давно перед ней провинились. "В 2013 году я чуть не умерла. Физически чуть не умерла из за травли НТВ, – пояснила Божена. – Этот канал распространял ложь про меня, клеветал, целенаправленно доводил до самоубийства".