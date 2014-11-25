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Это должен знать каждый! Шесть признаков того, что у вас может возникнуть тромб

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Кровь должна свертываться. Так тело останавливает кровотечение. Вы видели сгустки крови после ран, царапин и ссадин.

Но иногда сгустки крови бывают не видны. И когда это происходит, это ужасно: именно тромбы обычно бывают причиной инфарктов, инсультов, сердечных приступов и других серьезных медицинских проблем, пишет Lifter.

Вот как заранее узнать, что вы или кто-то из ваших близких может пережить проблему с тромбом:

1. Отек какой-то одной конечности

Обычно такое бывает, когда у человека развивается тромбоз глубоких вен. Из-за этого приток крови к некоторым частям тела ухудшается, и жизненно важные внутренние органы перестают получать в нужном количестве кислород.

Вещь эта очень опасна, поэтому не стоит игнорировать отеки, особенно в ногах.

2. Боли в ногах

Общим признаком ТГВ являются частые боли и покалывания в нижних частях ног. Особенно опасно, если это еще и совпровождается частыми судорогами.

Так что если вы переживаете что-то подобное, обратитесь к врачу!

3. Странные красные полосы на коже

Помните: синяк - это еще одна форма тромба. Но если вы видите красные полосы, и расположены они параллельно венам, то это не просто «синяки». Немедленно обратитесь к врачу.

Эти красные «прожилки» еще обычно очень теплые наощупь. Если вы заметили их на себе или на ком-то из близких, не откладывайте обращение к врачу.

4. Боли в груди во время глубоких вдохов

Если у вас возникают боли или покалывания в груди во время глубоких вдохов, это может быть признаком того, что сгустки крови стали накапливаться уже в легких.

Эта штука смертельно опасна, причем развязка может наступить буквально в любой момент. В таких случаях обращаться к врачу надо НЕМЕДЛЕННО.

5. Одышка

Речь не о тех случаях, когда вы поднялись по лестнице на 15-й этаж. А о тех, когда одышка - «беспричинная». Она тоже может указывать на сгустки крови вокруг легких. Обычно она еще сопровождается внезапным головокружением.

Любой из таких симптомов должен заставить вас немедленно обратиться к врачу.

6. Необъяснимый кашель

Если вы кашляете безо всякой на то причины (т.е. не болеете простудными заболеваниями, не курите, а рентген показал, что легкие чисты), вам нужно чаще обращать внимание на свой сердечный ритм и ритм дыхания.

Если кашель сопровождается или болью в груди, или сбивчивым ритмом, или необъяснимой одышкой, вам нужно показаться врачу.

Тромбы несут в себе смертельную угрозу. Не берите на себя лишние риски и не стесняйтесь показываться врачам «из-за всякой ерунды». Этот как раз тот случай, когда геройство или стеснение может стоить кому-то жизни!

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