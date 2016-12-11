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Что нужно успеть в уходящем году: семь действенных советов от Веры Брежневой

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Вера Брежнева рассказала, что, по ее мнению, важно завершить в уходящем году, передает Ivona.

Артистка отметила, что важно закончить некоторые этапы, чтобы они не переходили в следующий год.

Советы Веры Брежневой:

1. В конце каждого года важно постараться раздать долги, если они у вас есть. Даже самые минимальные. Чтобы в Новый год войти без долгов. И это не обязательно деньги. Может вещи, которые вы взяли и забыли отдать, предметы. Помните, что это энергия. Очистите свою энергию от всего, что не ваше и отдайте что-то, если одолжили.

2. Если вы кого-то в этом году обидели, постарайтесь попросить прощения у этого человека, даже если он не простит, просто сделайте это искренне.

3. Если вас кто-то обидел, но после признал, что не прав и попросил прощения – простите. С обидой в сердце живётся тяжелее, а зачем этот багаж брать с собой в следующий год?

4. Если вы за весь год не сделали ни одного хорошего, пусть даже самого маленького дела - сделайте. Вам же будет радостнее, что прожили этот год не зря.

5. Если вас что-то мучает – скажите об этом. Не держите в себе, не берите это в новый год. Каждую ситуацию, каждую проблему нужно проговаривать, лишь зная, в чем проблема, можно решить ее. Если есть обоюдное желание. Но даже если оно не обоюдно, то вы хотя бы просто выскажетесь и не будете носить эти мысли в себе.

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6. Если вы кого-то любите или вам кто-то нравится, но вы пока не признались в своих чувствах - признайтесь. Любить – это прекрасно, любви не надо стыдиться, любви не надо бояться. Любая симпатия должна себя проявлять, даже если она без взаимности, но проявив ее вы освободитесь от мучительных мыслей – сказать/не сказать. Говорите. Никто не знает, что нас ожидает завтра. Мы живем сегодня. Сейчас. Не можете сказать –напишите, нарисуйте, спойте. Живите, любите и не бойтесь чувств.

7. Если в этом году кто-то вам помог, сделал для вас что-то хорошее, а вы вовремя не поблагодарили - поблагодарите сейчас. Это сделать никогда не поздно. А человеку, который для вас что-то сделал, всегда будет приятно это услышать. Даже если он сделал это просто так.

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