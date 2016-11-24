Алексей СолтанКсения СобчакСтанислав СадальскийЕлена КандаМакс БарскихОльга БузоваНиколай Басков

Что мужчины разных знаков зодиака никогда не станут тепреть в женщине

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

У каждого из нас есть то, что может раздражать другого человека. В большинстве случаев, когда человек любит вас, он учится закрывать на это глаза, потому что знает, что у него самого полно таких тараканов, передает GreatPicture.

Но для некоторых людей есть такие моменты, с которыми они просто не могут мириться и свыкнуться, и в итоге это становится решающим в отношениях.

У каждого знака зодиака есть набор определенных характеристик, в том числе и тех, которые они ищут в другом человеке. И, зная их, можно предугадать возможные проблемы в отношениях. Так что вот, что мужчины разных знаков зодиака не выносят в женщинах.

Овны

Овны ненавидят неуверенных женщин. Такому мужчине нужна женщина, готовая составить ему конкуренцию. Если она боится высказать свое мнение или не может решиться на что-то, это будет раздражать Овна.

Тельцы

Эти мужчины не любят непредсказуемых женщин. Они больше тяготеют к стабильности и рутине. Если женщина постоянно что-то делает не по сценарию, то Телец не будет чувствовать себя надежно.

Близнецы

Близнецы не любят необщительных женщин. Им нужно много общения, так что только попробуйте не ответить на их сообщение или звонок.

Раки

Раки не терпят бесчувственных и равнодушных женщин. Эти мужчины супер-эмоциональны, и если женщина на это никак не реагирует, то он просто закроется от нее.

Львы

Этих мужчин нельзя игнорировать. Львы не выносят женщин, которые не реагируют на их чары. Если вы не понимаете, что такого особенного в этом конкретном Льве, тогда он не захочет иметь с вами ничего общего.

Девы

Мужчины-Девы не терпят беспорядок. Если женщина не следит за своей внешностью или не убирает в доме, тогда она категорически не подходит Деве.

Весы

Эти мужчины не могут ужиться с женщинами, которые любят поспорить. Весы будут стараться сделать все, чтобы избежать ссоры, им нужна гармония и мир в доме, а не конфликты. Так что истерички не для них.

Скорпионы

Скорпионы больше других не терпят лжи. Если он поймал вас на том, что вы не сказали всю правду, то это смертный приговор вашим отношениям, он никогда не простит.

Стрельцы

Стрельцам не нравятся женщины, которые боятся рисковать. Если вы предпочитаете сидеть дома на диване и не пробовать ничего нового, тогда вы не для Стрельцов.

Козероги

Козерогам важно, чтобы женщина умела обращаться с деньгами. Если она транжира и не умеет вести семейный бюджет, постоянно в долгах, то Козерог быстро с ней попрощается.

Водолеи

Это достаточно лояльные мужчины, но они не терпят ограниченных женщин. Они им кажутся скучными, консервативными, и закрытыми сердцем так же, как и умом.

Рыбы

Рыбы не любят в женщинах эгоизм. Если она не готова помогать людям или животным, то для мужчины-Рыбы это неприемлемо.

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАгороскопзнак зодиакаотношения
Смотри!
Крушение Ту-154
смотри!
Вот это поворот!
смотрите сами!
Большая галерея!
смотрите галерею!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
16:49
Что нужно успеть в уходящем году: семь действенных советов от Веры Брежневой
16:30
Юрист: за слова о гибели журналистов Божене Рынской грозит наказание (1)
15:57
Это должен знать каждый! Шесть признаков того, что у вас может возникнуть тромб
15:29
Что мужчины разных знаков зодиака никогда не станут тепреть в женщине
15:01
Иосиф Кобзон должен был лететь в Сирию вместе с ансамблем Александрова (1)
14:28
Юлия Ковальчук рассказала об изменах мужа
14:04
Божена Рынска обрадовалась гибели журналистов в авиакатастрофе Ту-154 (1)
13:44
Фото: Вера Брежнева очаровала поклонников снимком с дочерью
13:17
Названа самая нервная профессия в мире
12:54
Иосиф Пригожин рассказал о сыне Сергея Лазарева
12:29
Поклонники беспокоятся за здоровье беременной Теоны Дольниковой
12:00
Тимати опубликовал видео с пьяным Григорием Лепсом
11:26
Мы больше не увидим их: 15 знаменитостей, которые ушли от нас в 2016 году
10:59
Роскошные подарки и Луиза Вярк на сносях... Смотри, как эстонские знаменитости Рождество отмечали! (фото)
10:39
Джигурда в отчаянии из-за решения суда
10:10
Мэрилин Керро объяснила, почему не хочет жить вместе с Шепсом
09:44
Малахов высказался о погибших в Ту-154 коллегах (3)
09:15
Кому сегодня улыбнется удача? Читайте гороскоп на 25 декабря
09:11
На борту пропавшего Ту-154 находился ансамбль имени Александрова
21:57
Грустно до слез: вы только посмотрите на братика и сестричку! Только летом эстонская певица пела ему песню, а теперь он умер в Таиланде… (2)
Все новости
KrasotkaЦеликом
Что подарить мужчине на Новый год?

Что подарить мужчине на Новый год?

В 50 будет поздно: десять правил ухода за кожей с первыми признаками старения

В 50 будет поздно: десять правил ухода за кожей с первыми признаками старения

Ученые советуют лечиться у врачей-женщин

Ученые советуют лечиться у врачей-женщин

15:47
Ошибки, которые женщины совершают во время секса
14:39
Итальянский шеф-повар рассказал, как правильно готовить пасту
13:35
Пять человек, которые могут разрушить счастливую семью
12:35
Пять фактов о сексе, которые стоит знать каждой женщине
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ?
КУДА ПОЙТИ?
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Юрист: за слова о гибели журналистов Божене Рынской грозит наказание(1)
Это должен знать каждый! Шесть признаков того, что у вас может возникнуть тромб
Божена Рынска обрадовалась гибели журналистов в авиакатастрофе Ту-154(1)
Иосиф Кобзон должен был лететь в Сирию вместе с ансамблем Александрова(1)
Что мужчины разных знаков зодиака никогда не станут тепреть в женщине
Топ комментариев
В предсказаниях Нострадамуса обнаружили пророчество о будущем Путина(14)
До-ре-ми: учительницу музыки уволили за разврат и нетрадиционные сексуальные отношения(9)
Охрана Моники Беллуччи жестоко избила российских журналистов(7)
Макаревич о перевыборах Путина в 2018 году(7)
Президент Керсти Кальюлайд: понимаю, как тяжело справиться с жизнью, когда нет денег (6)
CмотриЦеликом
Роскошные подарки и Луиза Вярк на сносях... Смотри, как эстонские знаменитости Рождество отмечали! (фото)

Роскошные подарки и Луиза Вярк на сносях... Смотри, как эстонские знаменитости Рождество отмечали! (фото)

Охотница за олигархами Сандра Бурмистрова: я готова на все ради мужчины своей мечты (фото и видео)

Охотница за олигархами Сандра Бурмистрова: я готова на все ради мужчины своей мечты (фото и видео) (1)

Сила Воли: российский юморист заставил мерцать таллиннский Tondiraba

Сила Воли: российский юморист заставил мерцать таллиннский Tondiraba

23. дек
Видео: дворник жестоко наказал нарушителя правил парковки
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
актерактрисабузовавидеогодгороскопженщинажизньзвездыинтересноинтимлюбовьновый годольга бузовапевицарождествороссиясекссемьясмертьсмотрисынталлиннфотошоуэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees