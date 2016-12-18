Алексей СолтанКсения СобчакСтанислав СадальскийЕлена КандаМакс БарскихОльга БузоваНиколай Басков

Поклонники беспокоятся за здоровье беременной Теоны Дольниковой

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

Актриса и певица Теона Дольникова дала повод поклонникам не на шутку разволноваться за ее самочувствие. Артистка, которая находится на довольно приличном сроке беременности, дала понять, что не на шутку разболелась, передает СтарХит.

Врачи рекомендовали ей постельный режим, и будущая мама неукоснительно выполняет все предписания докторов. Ведь речь идет не только о ее здоровье, но и о состоянии малыша, которого она носит под сердцем.

Впрочем, вынужденная не просто оставаться дома, а проводить время в кровати, Теона Дольникова не унывает и даже увидела в своей болезни плюсы. Актрису навещают друзья, они приносят с собой сладкие угощения, развлекают Теону приятными беседами, а потому у будущей мамы прекрасное настроение. 

«А меня сегодня заезжала навестить моя прекрасная красавица Вера Орлова. В общем, скажу честно, постельный режим и лежать дома это прекрасно! Все тебя навещают. Чувствую, выходные тоже будет знатными. Люблю тортики, люблю людей», - подписала Теона Дольникова совместное с подругой фото.

Подруга Теоны тоже опубликовала фото с ней, снятое с другого ракурса. На нем прекрасно видно, как изменились формы актрисы. Беременность Дольниковой к лицу.

Поклонники, обеспокоенные новостями о плохом самочувствии их любимой артистки, пожелали Теоне скорейшего выздоровления, заметив, что ей сейчас болеть нельзя ни в коем случае.

«Дома и стены помогают. Берегите себя, Теона!», «Теоночка! Не болей! Тебе нельзя, моя хорошая!», «Теона, держись!», «Теоночка, не болейте и будьте счастливы! Мы вас очень любим!», - стараются поддержать добрым словом будущую мамочку ее фолловеры.

Напомним, о том, что Теона Дольникова ждет ребенка, широкой общественности стало известно буквально пару недель назад. Артистке довольно долго удавалось скрывать новость о грядущем пополнении, но со временем ей стало трудно скрывать изменившиеся формы. 

Отцом будущего малыша Теоны является актер Максим Щеголев, с которым она встречается около года. Первенец певицы и ее возлюбленного появится на свет предположительно в конце марта. Пол будущего ребенка его родители предпочитают держать в секрете.

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАактрисабеременностьзвездытеона дольникова
Смотри!
Крушение Ту-154
смотри!
Вот это поворот!
смотрите сами!
Большая галерея!
смотрите галерею!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
16:49
Что нужно успеть в уходящем году: семь действенных советов от Веры Брежневой
16:30
Юрист: за слова о гибели журналистов Божене Рынской грозит наказание (1)
15:57
Это должен знать каждый! Шесть признаков того, что у вас может возникнуть тромб
15:29
Что мужчины разных знаков зодиака никогда не станут тепреть в женщине
15:01
Иосиф Кобзон должен был лететь в Сирию вместе с ансамблем Александрова (1)
14:28
Юлия Ковальчук рассказала об изменах мужа
14:04
Божена Рынска обрадовалась гибели журналистов в авиакатастрофе Ту-154 (1)
13:44
Фото: Вера Брежнева очаровала поклонников снимком с дочерью
13:17
Названа самая нервная профессия в мире
12:54
Иосиф Пригожин рассказал о сыне Сергея Лазарева
12:29
Поклонники беспокоятся за здоровье беременной Теоны Дольниковой
12:00
Тимати опубликовал видео с пьяным Григорием Лепсом
11:26
Мы больше не увидим их: 15 знаменитостей, которые ушли от нас в 2016 году
10:59
Роскошные подарки и Луиза Вярк на сносях... Смотри, как эстонские знаменитости Рождество отмечали! (фото)
10:39
Джигурда в отчаянии из-за решения суда
10:10
Мэрилин Керро объяснила, почему не хочет жить вместе с Шепсом
09:44
Малахов высказался о погибших в Ту-154 коллегах (3)
09:15
Кому сегодня улыбнется удача? Читайте гороскоп на 25 декабря
09:11
На борту пропавшего Ту-154 находился ансамбль имени Александрова
21:57
Грустно до слез: вы только посмотрите на братика и сестричку! Только летом эстонская певица пела ему песню, а теперь он умер в Таиланде… (2)
Все новости
KrasotkaЦеликом
Что подарить мужчине на Новый год?

Что подарить мужчине на Новый год?

В 50 будет поздно: десять правил ухода за кожей с первыми признаками старения

В 50 будет поздно: десять правил ухода за кожей с первыми признаками старения

Ученые советуют лечиться у врачей-женщин

Ученые советуют лечиться у врачей-женщин

15:47
Ошибки, которые женщины совершают во время секса
14:39
Итальянский шеф-повар рассказал, как правильно готовить пасту
13:35
Пять человек, которые могут разрушить счастливую семью
12:35
Пять фактов о сексе, которые стоит знать каждой женщине
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ?
КУДА ПОЙТИ?
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Юрист: за слова о гибели журналистов Божене Рынской грозит наказание(1)
Это должен знать каждый! Шесть признаков того, что у вас может возникнуть тромб
Божена Рынска обрадовалась гибели журналистов в авиакатастрофе Ту-154(1)
Иосиф Кобзон должен был лететь в Сирию вместе с ансамблем Александрова(1)
Что мужчины разных знаков зодиака никогда не станут тепреть в женщине
Топ комментариев
В предсказаниях Нострадамуса обнаружили пророчество о будущем Путина(14)
До-ре-ми: учительницу музыки уволили за разврат и нетрадиционные сексуальные отношения(9)
Охрана Моники Беллуччи жестоко избила российских журналистов(7)
Макаревич о перевыборах Путина в 2018 году(7)
Президент Керсти Кальюлайд: понимаю, как тяжело справиться с жизнью, когда нет денег (6)
CмотриЦеликом
Роскошные подарки и Луиза Вярк на сносях... Смотри, как эстонские знаменитости Рождество отмечали! (фото)

Роскошные подарки и Луиза Вярк на сносях... Смотри, как эстонские знаменитости Рождество отмечали! (фото)

Охотница за олигархами Сандра Бурмистрова: я готова на все ради мужчины своей мечты (фото и видео)

Охотница за олигархами Сандра Бурмистрова: я готова на все ради мужчины своей мечты (фото и видео) (1)

Сила Воли: российский юморист заставил мерцать таллиннский Tondiraba

Сила Воли: российский юморист заставил мерцать таллиннский Tondiraba

23. дек
Видео: дворник жестоко наказал нарушителя правил парковки
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
актерактрисабузовавидеогодгороскопженщинажизньзвездыинтересноинтимлюбовьновый годольга бузовапевицарождествороссиясекссемьясмертьсмотрисынталлиннфотошоуэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees