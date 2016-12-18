Поклонники беспокоятся за здоровье беременной Теоны Дольниковой

Врачи рекомендовали ей постельный режим, и будущая мама неукоснительно выполняет все предписания докторов. Ведь речь идет не только о ее здоровье, но и о состоянии малыша, которого она носит под сердцем.

Впрочем, вынужденная не просто оставаться дома, а проводить время в кровати, Теона Дольникова не унывает и даже увидела в своей болезни плюсы. Актрису навещают друзья, они приносят с собой сладкие угощения, развлекают Теону приятными беседами, а потому у будущей мамы прекрасное настроение.

«А меня сегодня заезжала навестить моя прекрасная красавица Вера Орлова. В общем, скажу честно, постельный режим и лежать дома это прекрасно! Все тебя навещают. Чувствую, выходные тоже будет знатными. Люблю тортики, люблю людей», - подписала Теона Дольникова совместное с подругой фото.

Подруга Теоны тоже опубликовала фото с ней, снятое с другого ракурса. На нем прекрасно видно, как изменились формы актрисы. Беременность Дольниковой к лицу.

Поклонники, обеспокоенные новостями о плохом самочувствии их любимой артистки, пожелали Теоне скорейшего выздоровления, заметив, что ей сейчас болеть нельзя ни в коем случае.

A photo posted by Teona Dolnikova Actress (@dolnikova) on Dec 18, 2016 at 7:50am PST

«Дома и стены помогают. Берегите себя, Теона!», «Теоночка! Не болей! Тебе нельзя, моя хорошая!», «Теона, держись!», «Теоночка, не болейте и будьте счастливы! Мы вас очень любим!», - стараются поддержать добрым словом будущую мамочку ее фолловеры.

Напомним, о том, что Теона Дольникова ждет ребенка, широкой общественности стало известно буквально пару недель назад. Артистке довольно долго удавалось скрывать новость о грядущем пополнении, но со временем ей стало трудно скрывать изменившиеся формы.

Отцом будущего малыша Теоны является актер Максим Щеголев, с которым она встречается около года. Первенец певицы и ее возлюбленного появится на свет предположительно в конце марта. Пол будущего ребенка его родители предпочитают держать в секрете.