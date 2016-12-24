Тимати опубликовал видео с пьяным Григорием Лепсом

По всей видимости, артисты вместе отдыхали, когда рэпер попросил Лепса сделать подъем на руках. Певец без проблем поднял себя, опираясь руками на стол и стул, но вся ситуация и вид Григория говорили о том, что он как обычно выпивший. Пользователи сети отметили, что им просто неприятно видеть любимого артиста в таком виде.