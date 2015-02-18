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Малахов высказался о погибших в Ту-154 коллегах1

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На борту упавшего в Черное море Ту-154 Минобороны России, который пропал с экранов радаров через несколько минут после вылета из аэропорта Сочи, находились известные журналисты и высокопоставленные военные.

Российский журналист и ведущий Андрей Малахов на своей странице в Twitter отдал дань памяти коллегам, находившимся на борту разбившегося самолета, пишет Дни.ру. Известно, что на борту находилась съемочная группа телеканала "Звезда", репортеры Первого канала, а также еще девять представителей российских СМИ.

Пост вызвал негодование пользователей Сети. "Андрей!!!! Грустное, это когда вы кофе себе на джинсы пролили, а это ТРАГЕДИЯ!!!", "А если бы там были ваши близкие, вы бы тоже уже сейчас писали "RIP" или верили до конца?", - пишут в комментариях. 

Также стало известно, что на борту потерпевшего крушение самолета вместе с другими пассажирами находился бывший журналист РЕН ТВ Павел Обухов. Как сообщила директор по связям с общественностью Лариса Крымова, в сирийский город летели корреспондент Первого канала Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов.

В самолета был и художественный руководитель Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова генерал-лейтенант Валерий Халилов. По данным Life.ru, в списке пассажиров значится глава военной полиции Минобороны России генерал-лейтенант Владимир Ивановский. Он был назначен на свой пост в августе 2016 года.

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