На борту пропавшего Ту-154 находился ансамбль имени Александрова

Всего в самолете были восемь членов экипажа и 83 пассажира, среди которых военнослужащие, а также артисты и представители российских СМИ, в том числе репортеры "Первого канала" и телеканала "Звезда". Ансамбль имени Александрова должен был поздравли с Новым годом авиагруппу ВКС России на базе "Хмеймим".

Самолет Ту-154 Минобороны начал свой маршрут с подмосковного аэродрома "Чкаловский", а в Сочи приземлялся на дозаправку и техосмотр. Самолет пропал с радаров в 05:40 мск, спустя 20 минут после вылета из сочинского аэропорта.

Напомним, что в ноябре 2015 года были отменены гастроли ансамбля имени Александрова в Эстонию.