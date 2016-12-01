Кому сегодня улыбнется удача? Читайте гороскоп на 25 декабря

Сотрудничество в деловой сфере оказывается продуктивным, поскольку людям со схожими целями и ценностями легко найти друг друга, договориться о взаимодействии, передает Dvorec.

Основной характеристикой личных отношений является стабильность. В романтической сфере заметно усиление ранее проявлявшихся тенденций, как положительных, так и отрицательных. Открываются широкие возможности для отдыха и развлечений, однако следует избегать занятий, которые могут нанести ущерб здоровью.

Овен

В профессиональной сфере складывается достаточно сложная ситуация, в которой не каждому Овну удастся проявить себя с лучшей стороны. Обостряются противоречия с коллегами и партнерами, возникает необходимость самостоятельно принимать решения, от которых будет зависеть судьба других людей. Недопустимы проявления легкомыслия в финансовой сфере, все расходы должны быть хорошо обдуманными.

Ваше стремление наладить отношения с близкими принесет хорошие плоды. В этот день можно оставить в прошлом многие разногласия и споры, положить конец конфликтам и спорам. Неприятные эмоции связаны с визитами нежданных гостей, получением известий от людей, о которых вы предпочли бы забыть.

Телец на сегодня

Вполне вероятно достижение поставленных целей в профессиональной сфере. Сравнительно легко удастся одержать победу над недоброжелателями и недобросовестными конкурентами, наладить отношения с руководством, заручиться поддержкой коллег. Однако покорение наиболее важных для вас высот пока откладывается – оно станет возможным несколько позже, когда вы приобретете необходимый опыт.

Сильно влияние благоприятных тенденций в сфере личных отношений. Это прекрасный день для общения с друзьями, отдыха в большой компании, семейного праздника. Вероятны успехи в учебе, освоении ремесел и экзотических видов спорта. Романтическое увлечение будет сильным, но мимолетным.

Близнецы

С достижением поставленных целей в деловой сфере придется повременить – на вашем пути возникают серьезные препятствия, преодолевать которые приходится в одиночку. Сейчас не стоит выступать с инициативой, приступать к работе над рискованными проектами; проявляя осторожность и осмотрительность, можно добиться многого, значительно продвинуться вперед. Польза сотрудничества сомнительна – мнимые союзники скорее будут мешать вашему успеху.

День подходит для общения с друзьями и членами семьи, отдыха в компании близких людей. Поездки будут удачными, прием гостей оставит приятные впечатления. Тенденции развития романтических отношений сейчас мало зависят от вас, положитесь на судьбу и не пытайтесь навязать любимому человеку свою точку зрения.

Рак

В целом день неплох, но в отдельные моменты вы будете ощущать абсолютную беспомощность, неспособность что-то изменить, повлиять на развитие событий. Доверяйте старым друзьям и близким людям, не скрывайте от них свои тревоги и заботы: многие проблемы, с которыми вам не удается справиться в одиночку, будут легко решены после объединения усилий. Будьте экономны; от развлечений, требующих серьезных затрат, лучше отказаться.

Ваш жизненный тонус достаточно высок. Непременным условием сохранения хорошего настроения является доброжелательное и снисходительное отношение к родственникам и любимому человеку. Близкие люди охотно простят вам многие ошибки и заблуждения прошлого.

Лев

Вероятны трудности в профессиональной сфере, проблемы, мешающие реализации давних планов. От смелых проектов, воплощение которых в жизнь сулило большие доходы и скорый подъем по карьерной лестнице, придется отказаться. Вашего внимания потребуют дела однообразные, скучные, не допускающие и тени творческого подхода. Набирайтесь терпения; полученный сегодня опыт окажется очень полезным в будущем.

Многим представителям знака представится возможность отлично отдохнуть, чрезвычайно приятно провести свободное время. Не нужно торопиться с выводами в сфере личных отношений – взвешенная оценка ситуации поможет принять верные решения.

Дева

Благоприятный день. Вы легко справляетесь с разнообразными делами, ставите перед собой достижимые цели и преуспеваете там, где другие потерпели поражение. В вашей помощи могут нуждаться коллеги и деловые партнеры, в некоторых случаях чрезмерная нагрузка на работе может привести к незначительному ухудшению самочувствия. Не пренебрегайте помощью, которую предложат новые знакомые – взаимовыгодное сотрудничество может положить начало дружеским отношениям.

Ваша привлекательность в глазах представителей противоположного пола способствует переменам в личной жизни. Отношения стабильных пар станут более прочными, если не уклонятся от обсуждения и решения накопившихся проблем.

Весы

Вероятны задержки в решении важных для вас вопросов, оформлении документов и заключении сделок. Будьте готовы к трудностям в отношениях с руководством и коллегами, необоснованным претензиям, критике. Вы легко поддаетесь внешним влияниям, становитесь зависимым от мнения людей, которые совершенно не заслуживают вашего внимания; в подобных обстоятельствах особенно важны безусловная поддержка и одобрение близких.

В романтических отношениях влияние благоприятных тенденций будет достаточно сильным, но мелкие размолвки между влюбленными не исключены. Этот день не подходит для посещения многолюдных собраний, среди малознакомых людей вы будете чувствовать себя дискомфортно.

Скорпион

Многое зависит от того, насколько достижимые цели вы перед собой ставите. Ни к чему хорошему не приведет переоценка собственных возможностей, стремление объять необъятное и к каждому мало-мальски серьезному делу приложить руку. Сегодня вам не стоит проявлять излишнюю самостоятельность при принятии решений: лучше прислушаться к советам, на которые не скупятся мудрые, опытные и достойные уважения люди.

Свойственные вам сегодня снисходительности и терпимость наилучшим образом скажутся на отношениях с близкими. Разногласия с любимым человеком остаются в прошлом, умение прощать и забывать сослужит вам сегодня хорошую службу.

Стрелец

Возможны ссоры с любимым человеком, проблемы в личной жизни. За чрезмерной требовательностью к окружающим скрывается недовольство собственной неспособностью решить накопившиеся проблемы. Ситуация станет более приятной, если вы решите положиться на судьбу, избавив себя от лишних тревог и хлопот. Порадуют встречи с друзьями, вероятно появление новых интересов и увлечений, раскрытие неожиданных талантов.

В профессиональной сфере ситуация вполне благоприятна. Сегодня вы сможете найти общий язык с влиятельными людьми, договориться о сотрудничестве, прийти к согласию по вопросу распределения финансов. Не исключено получение ценных подарков.

Козерог

День будет неплохим, однако на легкие победы рассчитывать не приходится. Ваши прежние заслуги будут вознаграждены, возможно появление новых предложений, касающихся сотрудничества в профессиональной сфере. Не доверяйте слишком заманчивым обещаниям; свойственная вам разборчивость, нежелание участвовать в сомнительных сделках будут очень полезны.

Возможны споры с членами семьи, придется вернуться к обсуждению проблем, которые вы считали решенными. Любимый человек поддержит вас, однако предъявит требования, соответствовать которым непросто. Получить приятные эмоции позволит посещение торжественного мероприятия, просмотр хорошего фильма или неожиданная поездка.

Водолей

Этот день будет приятным и продуктивным, если действовать в соответствии с заранее составленным планом и полагаться на собственные силы, не ожидая помощи со стороны. Не поддавайтесь на провокации недоброжелателей. Сделки и проекты, обещающие легкую прибыль, на деле окажутся сомнительными, а вам следует все хорошенько обдумать, прежде чем принимать участие в их реализации. Необдуманные покупки нежелательны.

Прекрасный день для общения с членами семьи, укрепления родственных связей. Можно без труда найти общий язык с представителями старшего поколения, получить массу удовольствия от праздников в узком кругу. В романтических отношениях также складывается вполне благоприятная ситуация.

Рыбы

День будет сложным и довольно напряженным, не исключены перепады настроения, моменты недовольства собой и необоснованные претензии к окружающим. Достижение поставленных целей в профессиональной сфере требует нешуточных усилий, приходится заниматься не самыми приятными делами, брать на себя ответственность за чужие поступки. Сотрудничество даже со старыми, проверенными партнерами вряд ли будет легким, поводы для разногласий многочисленны, как грибы после дождя.

На этом фоне стабильной и приятной выглядит обстановка в личной сфере. Общение с родственниками порадует, романтические встречи улучшат настроение. Не стоит экспериментировать с внешностью, особенно если вам предстоит посещение важных мероприятий.