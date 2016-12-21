«Конечно же, у меня есть друзья и знакомые, доход которых ниже среднего по Эстонии, и я не потеряла возможности понимать, как сложно справиться с жизнью, если нет денег», - сказала Керсти Кальюлайд.

Президент Эстонии вспомнила, что первую половину своей жизни имела очень низкий доход и до сих пор не забыла эти времена. «Я знаю, как нужно бороться, чтобы со своей месячной зарплатой хоть немного сэкономить для того, чтобы потом купить какую-нибудь большую вещь, которая нужна в домашнем хозяйстве», - сказала президент Эстонии в интервью Õhtuleht.

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