Эстонская певица, чей брат умер в Таиланде от передозировки кокаином, срочно обратилась к общественности

В пятницу подтвердилась информация о том, что умерший – брат популярной эстонской певицы Лауры Пыльдвере – Грегор Пыльдвере.

Лаура обратилась в общественности через свою страницу в Facebook, попросив людей с пониманием отнестись к случившемуся.

«Я и моя семья хотели бы поблагодарить всех хороших людей, которые в свете тяжелых событий последних дней оказали поддержку нам. Ваше сочувствие и слова поддержи были очень полезны. Просим относиться с пониманием и спокойствием к нашей семье. Спокойного всем Рождества! Спасибо. Берегите друг друга», - написала певица Лаура Пыльдвере в Facebook.