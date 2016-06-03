Алексей СолтанКсения СобчакСтанислав СадальскийЕлена КандаМакс БарскихОльга БузоваНиколай Басков

Эстонская певица, чей брат умер в Таиланде от передозировки кокаином, срочно обратилась к общественности

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

В четверг, 22 декабря, стало известно, что в провинции Районг (Таиланд) был обнаружен труп 20-летнего гражданина Эстонии. Местная полиция сообщает, что причиной его смерти стала передозировка кокаином.

В пятницу подтвердилась информация о том, что умерший – брат популярной эстонской певицы Лауры Пыльдвере – Грегор Пыльдвере.

Лаура обратилась в общественности через свою страницу в Facebook, попросив людей с пониманием отнестись к случившемуся.

«Я и моя семья хотели бы поблагодарить всех хороших людей, которые в свете тяжелых событий последних дней оказали поддержку нам. Ваше сочувствие и слова поддержи были очень полезны. Просим относиться с пониманием и спокойствием к нашей семье. Спокойного всем Рождества! Спасибо. Берегите друг друга», - написала певица Лаура Пыльдвере в Facebook.

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАбратгалереяконцертлаураЛаура Пылдвересестрасмотрифото
По теме
Грустно до слез: вы только посмотрите на братика и сестричку! Только летом эстонская певица пела ему песню, а теперь он умер в Таиланде…

Грустно до слез: вы только посмотрите на братика и сестричку! Только летом эстонская певица пела ему песню, а теперь он умер в Таиланде… 1

На днях пришла грустная новость из Таиланда… Гражданин Эстонии найден мертвым в одном из отелей в провинции Районг. Местная полиция сообщила, что причиной смерти стала передозировка кокаином. Умерший оказался 20-летним братом популярной эстонской певицы Лауры Пыльдвере. Вот это поворот! Умерший в Таиланде эстонец оказался братом популярной певицы

Вот это поворот! Умерший в Таиланде эстонец оказался братом популярной певицы 1

Сегодня подтвердилась информация о том, что найденный мертвым в Таиланде мужчина был братом популярной эстонской певицы. В Таиланде умер 20-летний эстонец

В Таиланде умер 20-летний эстонец 1

Гражданин Эстонии был обнаружен мертвым в провинции Районг (Таиланд). Местная полиция предполагает, что причиной его смерти могла стать передозировка.
смотри!
Вот это поворот!
смотрите сами!
Большая галерея!
смотрите галерею!
смотри!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
21:57
Грустно до слез: вы только посмотрите на братика и сестричку! Только летом эстонская певица пела ему песню, а теперь он умер в Таиланде… (1)
21:02
Президент Керсти Кальюлайд: понимаю, как тяжело справиться с жизнью, когда нет денег (2)
20:43
Эстонская певица, чей брат умер в Таиланде от передозировки кокаином, срочно обратилась к общественности
19:24
Гитарист легендарной рок-группы Status Quo умер в Испании
16:58
Фото: на могиле Жанны Фриске установили памятник в натуральный рост певицы
16:40
Внучка королевы Елизаветы II потеряла ребенка
16:34
Не хотите скучать в Новый год? В Сети набирает популярность странная, но уморительная игра для вечеринок (видео) (1)
16:00
Руководство к действию: что тайно хочет в постели каждый знак зодиака (1)
15:30
Не верю своим глазам! Свежий снимок Анастасии Волочковой поставил Сеть на уши
15:00
Сын Натальи Крачковской рассказал о ее наследстве
14:54
Знаменитый оркестр Bratislava Hot Serenaders впервые выступит в Таллинне
14:45
В семье Любови Успенской произошло несчастье (1)
14:14
Знаменитая актриса Раиса Мухаметшина упала в шахту лифта (1)
13:50
Охотница за олигархами Сандра Бурмистрова: я готова на все ради мужчины своей мечты (фото и видео) (1)
13:12
Внимание — опасность! Вот что нужно знать всем любителям крабовых палочек (4)
12:49
Вот это да! 39-летняя Наталья Орейро удивила своим откровенным клипом
12:19
Стало известно имя победителя третьего сезона шоу «Танцы» на ТНТ
11:58
Полуголая или без белья: Глюкоза нарвалась на критику из-за откровенного комбинезона (фото)
11:30
Поздравляем! Эстонская шпажистка Юлия Беляева сказала «да»! (фото)
11:05
Парень нашел на улице кошелек. Следующие 12 часов своей жизни он запомнит навсегда! (2)
Все новости
KrasotkaЦеликом
Что подарить мужчине на Новый год?

Что подарить мужчине на Новый год?

В 50 будет поздно: десять правил ухода за кожей с первыми признаками старения

В 50 будет поздно: десять правил ухода за кожей с первыми признаками старения

Ученые советуют лечиться у врачей-женщин

Ученые советуют лечиться у врачей-женщин

14:31
Пять секретов: как стать сексуальной (1)
13:23
Карри поможет в лечении запущенного рака груди
12:34
Как стать счастливее в новом году: семь простых и полезных советов
11:38
Специалист советует: во время праздников больше двигайтесь и соблюдайте умеренность в еде
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ?
КУДА ПОЙТИ?
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Эстонская певица, чей брат умер в Таиланде от передозировки кокаином, срочно обратилась к общественности
Парень нашел на улице кошелек. Следующие 12 часов своей жизни он запомнит навсегда!(2)
Грустно до слез: вы только посмотрите на братика и сестричку! Только летом эстонская певица пела ему песню, а теперь он умер в Таиланде…(1)
Президент Керсти Кальюлайд: понимаю, как тяжело справиться с жизнью, когда нет денег (2)
Внимание — опасность! Вот что нужно знать всем любителям крабовых палочек(4)
Топ комментариев
В предсказаниях Нострадамуса обнаружили пророчество о будущем Путина(14)
До-ре-ми: учительницу музыки уволили за разврат и нетрадиционные сексуальные отношения(9)
Охрана Моники Беллуччи жестоко избила российских журналистов(7)
Макаревич о перевыборах Путина в 2018 году(7)
Эстонские зоозащитники добились своего: знаменитый цирк Никулина отменит номера с животными(6)
CмотриЦеликом
Охотница за олигархами Сандра Бурмистрова: я готова на все ради мужчины своей мечты (фото и видео)

Охотница за олигархами Сандра Бурмистрова: я готова на все ради мужчины своей мечты (фото и видео) (1)

Сила Воли: российский юморист заставил мерцать таллиннский Tondiraba

Сила Воли: российский юморист заставил мерцать таллиннский Tondiraba

Видео: дворник жестоко наказал нарушителя правил парковки

Видео: дворник жестоко наказал нарушителя правил парковки

23. дек
Дочь Валерии шокировала откровенными фото: «Хочешь грязные танцы?»
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
актерактрисабузовавидеогодгороскопженщинажизньзвездыинтересноинтимлюбовьмужчинановый годольгаольга бузовапевицароссиясекссемьясмертьсмотриталлиннфотошоуэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees