Гитарист легендарной рок-группы Status Quo умер в Испании

В следующем году 68-летний музыкант планировал выпустить сольный альбом и автобиографию, сообщает Би-би-си.

Хотя в России группа главным образом известна хитом 1986 года In the Army Now, в родной Британии в чарты попали 60 их песен.

Последний диск Status Quo - Aquostic II: That's a Fact! - вышел два месяца назад.

Большую часть музыкального материала Парфитт написал вместе с вокалистом Status Quo Фрэнсисом Росси.

За свою жизнь у гитариста нередко случались проблемы со здоровьем: в частности, он перенес серьезную операцию на сердце, а также операцию по удалению доброкачественной опухоли.

После того как летом этого года он пережил инфаркт, в октябре Парфитт заявил, что больше не будет выступать с группой.

У Рика осталось четверо детей и жена Линдси.