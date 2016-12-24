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Гитарист легендарной рок-группы Status Quo умер в Испании

Limon.ee
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Гитарист и автор многих песен британской рок-группы Status Quo Рик Парфитт скончался в испанской Марбелье. В четверг Парфитт попал в больницу с острым инфекционным заболеванием, ставшим осложнением полученной им ранее травмы плеча. 

В следующем году 68-летний музыкант планировал выпустить сольный альбом и автобиографию, сообщает Би-би-си

Хотя в России группа главным образом известна хитом 1986 года In the Army Now, в родной Британии в чарты попали 60 их песен.

Последний диск Status Quo - Aquostic II: That's a Fact! - вышел два месяца назад.

Большую часть музыкального материала Парфитт написал вместе с вокалистом Status Quo Фрэнсисом Росси.

За свою жизнь у гитариста нередко случались проблемы со здоровьем: в частности, он перенес серьезную операцию на сердце, а также операцию по удалению доброкачественной опухоли.

После того как летом этого года он пережил инфаркт, в октябре Парфитт заявил, что больше не будет выступать с группой.

У Рика осталось четверо детей и жена Линдси.

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