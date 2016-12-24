Знаменитый оркестр Bratislava Hot Serenaders впервые выступит в Таллинне

Известнейший словацкий джазовый оркестр «Bratislava Hot Serenaders» относится к одним из самых лучших в Европе в стиле «Hot jazz». С момента своего основания в 1992 году, восемнадцать энтузиастов регулярно встречаются в свободное время и с большой любовью играют волшебную музыку в стиле «Hot jazz». Эта музыка пришла из Америки в Европу в конце двадцатых годов, называется «Hot Jazz», или «Sweet and Dance Music», можно сказать это «ранний джаз».

В 1994 оркестр выиграл большой фестиваль, посвященный музыке 20-х и 30-х годов во французском Сен-Рафаэль. Оркестр регулярно принимает участие в отдельных концертах и в джазовых фестивалях дома и за рубежом, напр., Уитли Бэй (Англия 2008, 2006, 2004), Богемия Регтайм & Джазовый фестиваль (Венгрия 2008, 2001), XXV. Чешско-словацкий джазовый фестиваль Přerov (Чехия 2008, 2002), XI. Свинговый музыкальный фестиваль, Прага (Чешская Республика 2008), Пражская весна (Чехия, 2006), «Нью-Орлеан – Вышеград» Первый Центрально-Европейский Свинговый фестиваль (Венгрия, 2005), La Plus Grande Cave De Jazz Du Monde (Франция, 2004), Джазовый фестиваль (Венгрия, 2004), Джазовый фестиваль Бреда (Нидерланды, 2003) и т.д. В последние годы оркестр выступал на джазовых фестивалях и давал собственные концерты прежде всего в Словакии, в Чехии, в Англии В Австрии и во Франции.

Оркестр «Bratislava Hot Serenaders» выступал также в Москве в 2009 г. в Клубе Игоря Бутмана, в Российской академии музыки им. Гнесиных, в Клубе Союз композиторов и в Московском доме композиторов. Концерты имели большой успех.

В 2006 году в рамках летнего фестиваля „Viva musica!“ в Братиславе оркестр Bratislava Hot Serenaders представил успешную премьеру оригинального джазового варианта знаменитого произведения Джорджа Гершвина «Рапсодия в стиле Блюз» - Rhapsody In Blue, (премьера – оркестр Поля Уитмена, Чикаго 02.12.1924 г.) с участием американского пианиста Адама Бирнбаума. В постоянный репертуар оркестра входит эта музыкальная жемчужина, которую оркестр, как единственный своего рода в Европе, исполняет с участием выдающегося пианиста Ладислава Фанчовича.

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