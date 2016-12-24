Не хотите скучать в Новый год? В Сети набирает популярность странная, но уморительная игра для вечеринок (видео)

В Сети придумали игру «покакай картошкой», и теперь мы можем поиграть в нее на новогодних вечеринках, пишет GoRabbit. Ведь вечеринок будет великое множество, и не все из них будут веселыми. Теперь мы знаем, как повеселиться скучным январским вечером!

Вам понадобятся два ведра и как можно больше картошки. Разбейтесь на две команды. Играют пары игроков по очереди. Нужно зажать картошку между бедрами, как можно быстрее донести ее до ведра, присесть и уронить овощ в ведро. Побеждает команда, которая быстрее соберет все картофелины.

Смотрите видео!