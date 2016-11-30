Пришло время раскрыть карты и попробовать нечто новенькое. Soulpost открывает интимные желания разных знаков Зодиака.

Овен: Секс в общественном месте

Овны ‒ прямолинейны и нетерпеливы, своенравны и упрямы, и когда чего-нибудь хотят, то хотят этого прямо сейчас. Они рассматривают секс так же, как и все остальное: меньше удовольствия и больше первобытных потребностей. Отвлеките Овна во время завтрака и затяните в ванную, в то время как его ждут друзья. Спонтанность работает для них лучше виагры.

Телец: Желание испачкаться

Телец ‒ знак земли, возможно, поэтому они не боятся испачкаться. Больше всего на свете они жаждут секса, который пробуждает все чувства. Захватите с собой еду в спальню, например, шоколад, мед или сливки и размажьте по всему телу избранника. Экспериментируйте со вкусами и радуйте своего партнера.

Близнецы: Быстрые изменения темпа

Близнецы ‒ лучшие в переговорах. Они – мастера коммуникации и возбуждаются от остроумных «грязных» разговоров. Они нуждаются в постоянной умственной стимуляции, или заскучают. Они получают удовольствие от возможности, ведущей к сексу, больше, чем от самого секса. Близнецам также понравится своппинг (обмен партнерами), чтобы разнообразить свою сексуальную жизнь.

Рак: Ролевые игры

Раками управляет четвертый дом в астрологии, дом семьи и отношений с матерью. Большинство Раков одаренные импрессионисты или актеры, поэтому, если вы дадите им возможность играть в спальне, они с удовольствием согласятся.

Лев: Секс на природе

Правящая планета Львов ‒ Солнце, поэтому что может быть лучше занятий сексом летним днем под его светилом? Любой секс на природе удовлетворит Львов, но в конечном счете, они предпочли бы что-то немного более царственное, например, секс на крыше или балконе шикарного отеля с видом на океан.

Дева: Унижение

Девы настолько правильные в обычной жизни, поэтому хотят выразить свою темную сторону натуры в спальне — сторону, которая ощущает себя неудачником, который ничего не может сделать правильно. Они также большие ипохондрики, поэтому Деве также понравится играть во врача и пациента, если у вас есть стетоскоп, самое время им воспользоваться.

Весы: Игры с задом и пеггинг

Каждый знак связан с определенной частью тела, и Весы связан с анусом, так что, если вы думаете отправить свой палец в путешествие по этому каналу – не стесняйтесь. Весов также может заинтересовать смена ролей, с фаллоимитатором на своих бедрах они с радостью разгромят патриархат.

Скорпион: Игры разума

Скорпион желает попробовать в постели все, но больше всего ему нравится иметь мозг. Они любят любую игру, в которой смогут утвердить свое господство над партнером, полное владение человеком. Их перечень предпочтительных извращений включает доминирующее положение в БДСМ, пытки щекоткой, переодевание партнера горничной и секретаршей, использование поводков и ошейников, латекса и кожи, клеток и прочие игры.

Стрелец: Групповой секс

Стрельцы не особо серьезны по отношению к сексу, по крайней мере, эмоционально. Но когда дело доходит до физической стороны полового акта, они рассматривают его, как вид спорта, а своего партнера как товарища по команде. Это конкурентное поведение хорошо сочетается при обмене партнерами или групповом сексе.

Козерог: Репрессивные фантазии

Козероги ‒ наиболее сознательный знак, они стараются не делать ничего, что может накликать беду. Но когда они попадают в постель с кем-то, они становятся сумасшедшими. Они любят любую фантазию, которая позволяет навязать свои правила и стандарты. Пожилые женщины и молодые люди, эксгибиционизм, фантазии «преподаватель-студент», женщина доминант и подчиненный мужчина, унижение – все эти сценарии подойдут для Козерога.

Водолей: Секс-игрушки

Водолеям нравится что-нибудь новое или необычное. Их увлечение технологиями может привести их к исследованию секс-игрушек и гаджетов. Благодаря своему любопытству, их возбуждает все, во что можно вставить батарейки.

Рыбы: Эскапизм

Фантазия играет огромную роль в интимной жизни Рыб. Они творческие в постели и даже могут рассматривать акт занятий любовью как вид искусства. Рыбы связаны с ногами, так что, если их партнер любит играть с конечностями, они будут счастливы отдать их на растерзание. Рыбам также понравится жесткое порно, роль проститутки, смена ролей, связывание, наблюдение за сексом и инфантилизм.