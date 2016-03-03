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Сын Натальи Крачковской рассказал о ее наследстве

Limon.ee
Limon.ee
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Наталья Крачковская ушла из жизни в марте этого года. Актриса скончалась из-за проблем с сердцем в возрасте 77 лет. После смерти звезды кино ее сыну и внуку осталось некоторое наследство: квартиры в центре Москвы и украшения с бриллиантами. 

По словам одной из подруг Крачковской, Василий не навещал маму в больнице, а также редко ей звонил. Но после того как она умерла, сразу забрал себе все баснословное наследство.

Наследник артистки отрицает, что стал обладателем роскошных апартаментов и шкатулок с бриллиантами. К тому же, по словам Василия Крачковского, драгоценности его знаменитая мать не хранила. Площадь квартиры на Ленинском проспекте составляет 40 квадратных метров, а ее стоимость риелторы оценивают в 8 миллионов рублей. 

«Не знаю, откуда взялась байка о баснословном наследстве. Я получил только крохотную двухкомнатную квартиру, в которой вырос. Вторая, которую мама сдавала, – это теперь квартира Володи. Сам до сих пор как жил, так и живу в однокомнатной квартире. Никаких бриллиантов у мамы не было. Она любила всякие безделушки, как и любая женщина, но они все были на ней. Сама говорила, чтобы я потом их отдал своей жене», - признался Крачковский.

В окружении звезды советского кино поговаривали, что ее внук весьма неуважительно относился к бабушке, а на похороны и вовсе не приехал. По словам сына Натальи Леонидовны, информация о конфликтах в их семье не соответствует действительности. Мужчина утверждает, что они отлично ладили между собой. 

«Мой сын – парень достаточно резкий и мог вместо «бабушка» сказать «бабка», но это только в шутку! Я и сам иногда так называл свою маму. Знаете, с ней резко не поговоришь, потому что она в карман за словом не полезла бы и тоже ответила бы. Это неправда, что я ей мало уделял внимания. Практически каждый день заезжал к ней после работы, и Вова – после занятий в университете. У нас с мамой были прекрасные отношения. Меня вообще удивляют эти подробности, ведь мама никогда ни с кем не делилась ими. Разве что только с близкими подругами», - рассказал Василий, общаясь с журналистами «Собеседника».

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАактрисанаследствонаталья крачковскаяслухисын
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