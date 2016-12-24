Артистка обожала своего питомца и тяжело переживает его уход. Любовь Успенская не стала сообщать поклонникам о смерти Френки, вероятно, она сделает это немного позже, когда заживет ее душевная рана.

О кончине преданного друга певицы рассказала в микроблоге телеведущая Лера Кудрявцева.

A photo posted by KUDRYAVTSEVA VALERIYA (@leratv) on Dec 23, 2016 at 5:44pm PST

«Сегодня была в гостях у своей любимой Любови Успенской. Все знают о ее любви к своему питомцу Френки, которого не стало. Любаня, милая, держись. Наши питомцы становятся членами семьи, и переживаешь их уход очень тяжело. Он прожил рядом с тобой самую счастливую жизнь - это знают все! 14 лет!» - написала Лера Кудрявцева.

Любовь Успенская, действительно, искренне любила Фрэнки. Терьер жил, окруженный заботами и вниманием своей хозяйки и всех членов ее семьи. В огромном доме Успенской у Френки была своя комната. Певица не желала расставаться с очаровательным четвероногим другом и часто брала его с собой на гастроли. Как правило, вместе с ними в такие поездки отправлялся специально обученный повар, который готовил еду для питомца звезды. Френки вместе со своей звездной хозяйкой принимал участие в записи программы Первого канала «Три аккорда», где Любовь Успенская была членом жюри. Он сопровождал певицу даже к косметологу, демонстрируя при этом отличное воспитание и манеры. Ведь во время процедур Френки сидел на груди у своей хозяйки не шелохнувшись.

Специально для того, чтобы лучше понимать Френки, артистка несколько лет назад приобрела в США устройство, распознающее 800 собачьих импульсов, и начала учить собачий язык.

Поклонники Любови Успенской, узнавшие о кончине пса, поспешили выразить ей слова сочувствия и поддержки. Фанаты признаются, что прекрасно понимают, что в эти дни чувствует певица, потерявшая верного друга.

«Ой, Боже. Она так его любила», «Это большая утрата», «Боже, какое горе. Держитесь, очень жалко!», «Это очень больно. В первую очередь, мы теряем друга, очень жалко», «Френки, малыш… Любонька, милая, держитесь, любимая наша», «От души мои соболезнования. Как страшно и жалко терять любимых, хоть кого. Он в раю, в раю», - такие комментарии оставляют в Сети поклонники Успенской.