Охотница за олигархами Сандра Бурмистрова: я готова на все ради мужчины своей мечты (фото и видео)

Однако проблема в том, что по настоящему богатых мужчин не так много, а желающих выйти замуж за олигарха, достаточно много — конкуренция большая.

В связи с этим охотницам за чужими богатствами приходится работать над собой. Они делают пластические операции, посещают фитнес-клубы, различные курсы по психологии.

A photo posted by YES BOSS (@sandraburmistrova) on Nov 29, 2016 at 11:37am PST

Сандра Бурмистрова — работает администратором в салоне красоты.

Но цель ее жизни — найти себе олигарха. Можно двух, на случай, если с первым не сложится.

A photo posted by YES BOSS (@sandraburmistrova) on Dec 14, 2016 at 10:38am PST

В студии ток-шоу "Прямой эфир" 20 декабря побывала Сандра Бурмистрова, утверждающая, что выйдет замуж только за олигарха. Она поведала, как работает над собой.