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Охотница за олигархами Сандра Бурмистрова: я готова на все ради мужчины своей мечты (фото и видео)1

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Охота на состоятельных мужчин приобрела у российских девушек популярность, пишет Pure-t.

Однако проблема в том, что по настоящему богатых мужчин не так много, а желающих выйти замуж за олигарха, достаточно много — конкуренция большая. 

В связи с этим охотницам за чужими богатствами приходится работать над собой. Они делают пластические операции, посещают фитнес-клубы, различные курсы по психологии.

 

A photo posted by YES BOSS (@sandraburmistrova) on

Сандра Бурмистрова — работает администратором в салоне красоты.

Но цель ее жизни — найти себе олигарха. Можно двух, на случай, если с первым не сложится. 

 

A photo posted by YES BOSS (@sandraburmistrova) on

В студии ток-шоу "Прямой эфир" 20 декабря побывала Сандра Бурмистрова, утверждающая, что выйдет замуж только за олигарха. Она поведала, как работает над собой. 

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