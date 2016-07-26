Вот это да! 39-летняя Наталья Орейро удивила своим откровенным клипом

А теперь Орейро вернулась в шоу-бизнес и представила клип по всем современным стандартам: с откровенными нарядами, соблазнительными танцами и сексуальными телами.
Смотрите видео и делитесь впечатлениями в комментариях!
Ей уже 39, но зритель помнит и любит ее по роли в сериале «Дикий ангел».
А теперь Орейро вернулась в шоу-бизнес и представила клип по всем современным стандартам: с откровенными нарядами, соблазнительными танцами и сексуальными телами.
Смотрите видео и делитесь впечатлениями в комментариях!
Торопитесь, осталось мало времени!
Кого ждет удача на этот раз?
Смотрите видео!
Песни и пляски!
Кажется, мне не повезло...
Скорее смотрите!