Стало известно имя победителя третьего сезона шоу «Танцы» на ТНТ

Многие поклонники шоу «Танцы» на ТНТ, 3 сезон, пришли поддержать своих кумиров и узнать, кому же достанется главный приз в размере 3 миллионов рублей и звание лучшего танцора страны.

Информация о том, кто победил в шоу «Танцы» утекла в Сеть. Оказалось, что победителем проекта стал уроженец Казахстана Дмитрий Щебет представляющий команду Мигеля. Ранее молодой человек пообещал на выигранные деньги купить своей дом для своей мамы.

"Считаю, что самое ценное, что несет проект, невозможно запечатлеть и показать по телевизору. Я имею в виду вклад в культуру и поколения. "Танцы" дарят мечты, а это ответственно", - сказал Щебет в одном из интервью.

A photo posted by Дмитрий Щебет (@shebet_dmitrii) on Nov 19, 2016 at 2:04am PST

Поклонники и соотечественники танцора тут же принялись поздравлять его с победой.

"Поздравляю с победой!! Казахстан с тобой, голосовала за тебя все шоу. Верила в тебя! Ты молодец!", "Поздравляю с победой!!!! Рада очень что наш земляк победил!!!!!! Гордимся!!! Молодец!!! Теперь осталось купить маме дом!!!!", "Господи как же я рада за тебя!!! Просила всех друзей за тебя голосовать и, видимо, не зря", "Твой финальный танец был потрясающим! Ты классный!!!! Пусть Это будет твоя не последняя победа!!!" - пишут пользователи Сети.