Поздравляем! Эстонская шпажистка Юлия Беляева сказала «да»! (фото)

Юлия познакомилась со своим возлюбленным Ильей (25) восемь лет назад. Теперь пара узаконит свои отношения.
«Кольцо стало для меня полной неожиданностью. Просто пошли с друзьями ужинать в ресторан Hõlm. Я очень счастлива!» - призналась Юлия.
24-летняя эстонская шпажистка Юлия Беляева в своем Facebook сообщила о помолвке, передает Elu24.
Юлия познакомилась со своим возлюбленным Ильей (25) восемь лет назад. Теперь пара узаконит свои отношения.
«Кольцо стало для меня полной неожиданностью. Просто пошли с друзьями ужинать в ресторан Hõlm. Я очень счастлива!» - призналась Юлия.
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