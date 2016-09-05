Поздравляем! Эстонская шпажистка Юлия Беляева сказала «да»! (фото)

Юлия познакомилась со своим возлюбленным Ильей (25) восемь лет назад. Теперь пара узаконит свои отношения.

«Кольцо стало для меня полной неожиданностью. Просто пошли с друзьями ужинать в ресторан Hõlm. Я очень счастлива!» - призналась Юлия.