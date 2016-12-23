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Выходя из дома, я оставила монетку в морозильнике... Теперь вы должны сделать так же!

Limon.ee
Limon.ee
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Даже абсолютно новый холодильник с морозильной камерой может приподнести вам неприятный сюрприз...

Морозильная камера бесценна, без нее невозможно представить свою кухню, но, в то же время, работу данного устройства не так-то легко проконтролировать и вовремя понять, что бывают сбои!

Если морозильная камера работает некорректно, продукты в ней могут размораживаться и замораживаться, и так по кругу, много раз, пишет Так Просто!. Естественно, от этого они теряют свои пищевые качества, а что еще хуже — портятся и могут стать причиной пищевого отравления.

Мы расскажем, как проверить работу холодильника и морозилки. Безошибочный метод!

КАК ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ МОРОЗИЛКИ

  • Налей воды в чашку или стакан и помести емкость в морозильник.
  • Когда вода замерзнет, положи на лёд монетку и верни стакан обратно в холод.
  • Смело отправляйся по своим делам! Оставить монетку в морозилке нужно на всю ночь или на весь рабочий день: нам нужна точная проверка.

Вынь стакан с монетой из морозилки. Если монетка будет по-прежнему на поверхности ледяной корочки, значит, всё в порядке! Морозилка прекрасно справляется со своей задачей.

Но если монетка оказалась на дне стакана, морозильная камера работает никудышным образом: вода оттаивала и замерзала вновь, поэтому монета опустилась на донышко посуды. Следует быстро избавиться от продуктов, которые находились в морозилке!

Работа морозильной камеры — то, на что следует обратить внимание! Ведь редкая хозяйка задумывается над таким вопросом, если нет явных признаков неисправности устройства.

Проверь, как работает холодильник и морозильная камера, поделись с нами результатом! И не забудь рассказать друзьям об этом полезнейшем трюке!

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