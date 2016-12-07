Видео: гнусавый переводчик Путина насмешил россиян

Гнусавый, монотонный и безэмоциональный тон переводчика насмешил социальные сети. Кто-то заявил, что синхронист, судя по его речи, принял что-то алкогольное перед пресс-конференцией. А другие узнали в нем Леонида Володарского, известного для многих россиян тем, что именно его голосом "говорят" многие герои из зарубежных фильмов конца 80-х и начала 90-х годов.

Сам вопрос касался проблемы информационной безопасности и хакерских атак в контексте отношений между Россией и США. Кроме того, журналист затронул проблему гонки вооружений.

Владимир Путин проводит сегодня свою традиционную пресс-конференцию.