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Что-то пошло не так: порнозвезду изнасиловали во время съемок1

Limon.ee
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Известная американская порноактриса с украинскими корнями Никки Бенц пожаловалась на изнасилование во время съемок фильма для взрослых. Девушка заявила, что ее душили во время постельной сцены, игнорируя ее протест, пишет Дни.ру.

Свои обвинения актриса выдвинула против режиссера съемок, которые производились для канадской компании Brazzers. По словам Никки, грубые действия не были указаны в сценарии и она была просто шокирована тем, какому унижению ее подвергли, передает Independent.

Девушка утверждает, что она требовала прекратить съемки, однако ее просьба была проигнорирована и насилие на камеру продолжалось. Режиссер же отрицает все обвинения в свой адрес. 

В компании Brazzers также прокомментировали инцидент. Руководство фирмы заявило, что выбор сцен оставляют на усмотрение режиссера и не могут отвечать за контент. Однако представители Brazzers подчеркнули, что против любых форм изнасилования и издевательств на съемочной площадке. "Ни в коем случае. Ни перед камерой, ни за ней", – заявили они. 

В компании пообещали разобраться с жалобой Никки. Кроме того, сцену изнасилования с участием актрисы пообещали вырезать из картины в том случае, если выяснится, что она действительно была снята незаконно. 

Стоит отметить, что Никки оказали мощную поддержку в соцсетях ее коллеги по цеху. Судя по комментариям, изнасилования по время съемок порно встречаются отнюдь не редко, а жалобы актрис "клубнички" часто остаются незамеченными. 

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