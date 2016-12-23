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Обязательно проголосуйте! SKY Радио выбирает лучших и лучшее в 2016 году

Limon.ee
Limon.ee
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Одна из самых успешных и современных радиостанций в Эстонии - SKY Радио - предлагает слушателям и поклонникам лучшей музыки нашего времени проголосовать за любимые песни, программы и акции в 2016 году.

Давайте вместе выберем, какие артисты в уходящем году оказались достойными вашего внимания и приза зрительский симпатий. Это займет всего лишь несколько секунд! Голосуйте!

Голосование проходит на сайте sky-radio.fm.

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